كشف تقرير صادر عن HSBC حول ثروات رواد الأعمال العالمية أن ما يقارب من نصف رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات لا يوجد لديهم خطط واضحة لانتقال ثرواتهم لضمان استمرارية أعمالهم وانتقال ثرواتهم العائلية إلى الأجيال القادمة.

فلقد أظهر التقرير، الذي شمل استبياناً لآراء 1,882 رائداً للأعمال حول العالم – من بينهم 155 من دولة الإمارات العربية المتحدة – أن 98% من رواد الأعمال في الدولة متفائلون بمستقبل أعمالهم، إلا أن 48% لم يقوموا بعد بوضع أي خطط لانتقال ثرواتهم أو أعمالهم.

وصرح علاء الدين هنغاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الشرق الأوسط، قائلاً: "يعتبر رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من قادة الابتكار والنمو الذي يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي في الدولة. إلا أن غياب التخطيط لانتقال الثروات لدى هذا العدد الكبير منهم قد يهدد الإرث الذي يعملون جاهدين لبنائه لأنفسهم وللجيل القادم. ولهذا فإن وضع خطط متينة ومدروسة للثروة وانتقالها يتطلب وقتاً، خاصةً وأن العديد من رواد الأعمال في دولة الإمارات بحاجة إلى مراعاة العناصر الدولية في تخطيطهم."

ويشير التقرير إلى أن رواد الأعمال في دولة الإمارات يعتبرون من بين الأكثر تفاؤلاً عالمياً، حيث يتوقع 95% منهم تحقيق نمو إيجابي في ثرواتهم الشخصية في المستقبل القريب. كما يرى هؤلاء أن العوامل الجيوسياسية طويلة الأمد تشكل عاملاً إيجابياً لصالح مستقبلهم المالي.

هذا وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال العالميين، خاصةً من الهند والمملكة المتحدة، بفضل بيئتها التجارية الديناميكية.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، تظهر الدراسة أنه غالباً ما يتم تأجيل التخطيط على المدى الطويل. ففي حين أن 39% من رواد الأعمال ممن لديهم خطة للخلافة يعتزمون القيام بنقل أعمالهم إلى الجيل التالي، إلا أن عدداً كبيراً مهم لم يبدأ بعد بمناقشة انتقال الثروة ضمن أسرهم. ففي الواقع، أفاد 22% من راود الأعمال بأنهم لن يقوموا بنقل ثرواتهم إلا بعد وفاتهم فقط، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

وقالت جيما وايلد، رئيس شؤون التعاون العالمي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُظهر دراساتنا وخبرتنا في هذا المجال أن الاستعداد المبكر لانتقال الأعمال والتواصل مع العائلة بشأن انتقال الثروة يعتبران عنصران أساسيان لاستمرارية الأعمال ونجاحها على المدى الطويل."

كما يتميز رواد الأعمال في دولة الإمارات أيضاً بإداركهم القوي للأهداف التي يضعونها لأنفسهم؛ حيث يحرص 88% من رواد الأعمال على مواءمة أعمالهم مع قيمهم الشخصية قبل تحقيق الربح، كما يقوم 96% من رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة باتخاذ إجراءات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية أن يواكب هؤلاء القادة الطموحين رؤيتهم المستقبلية بتخطيط منظم ومدروس.

حول خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية

تساعد خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية العملاء على إدارة وتنمية وحماية ثرواتهم للأجيال القادمة. ويتيح فريق الخبراء العالميين للعملاء إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية حول العالم، والتخطيط للمستقبل من خلال إدارة ثرواتهم والتخطيط لانتقالها، وإدارة المحافظ الاستثمارية من خلال توفير حلول مصممة خصيصاً، والحصول على الدعم المناسب في مجال العمل الخيري

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024.

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