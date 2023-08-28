أعلنت شركة المركز التجاري عن تعين ندى بنت صالح العتيقي رئيساً لمجلس إدارتها، لتكون أول سعودية تشغل مثل هذا المنصب رفيع المستوى في قطاع الأسواق العقارية متعددة الاستخدامات ولاهم واجهه سياحيه على مستوى العاصمة.

وجاء هذا القرار، انطلاقاً مما تتمتع به السيدة العتيقي من خبرات في قطاع الاعمال لأكثر من عقدين من الزمن؛

وقد تمّ تصنيفها ضمن أفضل 20 سيدة أعمال سعودية وخليجية. بالإضافة الى تصنيفها من ضمن قائمة اهم المؤثرين في مجال قطاع إدارة المراكز التجارية على مستوى الخليج وشمال افريقيا وقد بدأت مسيرتها مع شركة "مركز المملكة" في العام 2000، حيث تولت عدة مناصب في الشركة منذ ذلك الوقت إلى جانب توليها مناصب أخرى بينها الرئيس التنفيذي لشركة "قرية الموضة للتجارة المحدودة"، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "شركة المملكة للاستثمار والتطوير". وعضو في لجنة الاستثمار بالإضافة الى المدير التنفيذي للاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة “، إضافة الى وعضوية مجالس الشرق الأوسط لأدارة مراكز التسوق وعضوية لجنة السياحة في "الغرفة التجارية والصناعية في الرياض". كما للأستاذة ندى الكثير من الاسهامات والعضويات في مجال العمل الخيري والتطوعي

العتيقي حاصله على شهادة بكالوريوس المحاسبة بالإضافة الى شهادة إدارة المراكز التجارية من جامعه بنسلفانيا بالإضافة الى شهادة كبار التنفيذين من كليه الإدارة والاعمال في لندن

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