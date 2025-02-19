الشراكة ستعزز حضور نتورك إنترناشيونال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة نتورك إنترناشيونال (نتورك)، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية شراكة مع بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان، لدعم مبادرات امتثال البنك تجاه عملاء الخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم شركة نتورك إنترناشيونال بنشر العديد من حلول وأدوات منع الاحتيال المؤسسي لدعم بنك نزوى في تقديم خدمات الامتثال لعملائه من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى "نتورك إنترناشيونال": "يسرنا التعاون مع بنك نزوى لدعم تحقيق أهدافهم في مجال التحول الرقمي. وترتكز هذه الاتفاقية على توفير أعلى معايير الأمان والسلاسة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من عمليات القطاع المصرفي ومساعيه المستمرة لمواصلة التحول الرقمي وإيجاد سبل جديدة لتحسين تجربة العملاء. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز العروض التي يقدمها بنك نزوى لعملائه من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز مستويات الثقة والرضا بالتوازي مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال".

من جانبه، قال محمد بن حمد الهاشمي، رئيس إدارة الإلتزام في بنك نزوى: "مع استمرار رحلة التحول الرقمي التي نخوضها، نركز على إعادة تعريف تجربة الخدمات المصرفية وسط التطورات المتسارعة للمشهد المالي في سلطنة عُمان. ومع تطلع العملاء نحو مزيد من الراحة والأمان وسهولة الوصول، يساهم تعاوننا مع نتورك إنترناشيونال في إرساء معايير جديدة للخدمات المصرفية الأخلاقية، بما يتماشى مع المستقبل الرقمي الذي تنشد السلطة بناءه وأهدافها الاقتصادية الأوسع بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية التقليدية".

تشكل اتفاقية الشراكة الجديدة محطة مهمة في مسار توسع نتورك إنترناشيونال في سلطنة عمان ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يؤكد التزامها بتعزيز حضورها في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2,000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

نبذة عن بنك نزوى:

تأسس بنك نزوى في عام 2013 ليكون أول وأكبر بنك إسلامي في سلطنة عمان. يرتكز البنك على إرث من الثقة والمصداقية والالتزام الراسخ بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما جعله الخيار الأول للأفراد والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء السلطنة. من خلال تركيزه على خدمة العملاء واهتمامه المستمر بالابتكار، يقدم بنك نزوى مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تمزج بين الممارسات المصرفية الحديثة والمبادئ الإسلامية. يمتلك البنك شبكة من 23 فرعًا، ويعطي الأولوية للتحول الرقمي والشمول المالي من خلال توفير تجارب مصرفية سلسة عبر تطبيقه المحمول سهل الاستخدام وفرعه الرقمي، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. كمحفز للنمو ومساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عُمان، يواصل بنك نزوى ريادة القطاع، مساهماً في تشكيل مستقبل الصيرفة الإسلامية في المنطقة.

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