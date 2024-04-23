"نتورك إنترناشيونال" تحصل على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

الترخيص يدعم فرص النمو ويعزز خدمات "نتورك إنترناشيونال" ضمن مشهد الدفع الرقمي في دولة الإمارات

"نتورك إنترناشيونال" تواصل تركيزها على الابتكار ودعم الشمول المالي

دبي 23 أبريل 2024: أعلنت "نتورك إنترناشيونال إل إل سي" ("الشركة")، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي سيمكنها من تقديم دعم أكبر لمنظومة الدفع الرقمي المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجسد هذا الترخيص إنجازاً مهماً في مساعي "نتورك إنترناشيونال" لدعم قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، حيث ستمكّن الشركة شركاءها وعملاءها من إصدار بطاقات الدفع المسبق وتوفير المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وكان المصرف المركزي قد أصدر نظام تسهيلات القيم المخزنة في عام 2020 كجزءٍ من مساعي دولة الإمارات لمواكبة تطورات قطاع المدفوعات مع مواصلة التركيز على تعزيز مرونة القطاع لضمان حماية المستهلكين.

وتعليقاً على نيل الترخيص، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال": "نشكر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ثقته بقدراتنا على إثراء وحفز الاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات من خلال منحنا ترخيصاً لإصدار منتجات ذات قيمة مخزنة. وباعتبارنا مؤسسة محلية ورائدة في حلول الدفع، فإننا نتطلع إلى لعب دور أكبر في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تمكين الشركات والاقتصادات".

ومن جهته، قال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى "نتورك إنترناشيونال": "سنستفيد من هذا الإنجاز لمواصلة دعم سلامة وإنتاجية وأمن منظومة الدفع الرقمي في دولة الإمارات، مع العمل على توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي".

عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

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