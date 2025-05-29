دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 300 مليون درهم على شركة "الساحل للمقاولات"، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "إلارا"، المرحلة السابعة من المخطط الرئيسي لمشروع "مدينة جميرا ليفنج". ويأتي تجديد العقد عقب نجاح إتمام وتسليم المراحل الأربع الأولى من هذا المشروع الرائد، الذي يقع في أرقى أحياء "التملك الحر" في دبي. وتعمل شركة "الساحل للمقاولات" حالياً على تطوير المرحلة الخامسة من المشروع، وهي الآن في مراحلها النهائية.

ويمثل ترسية هذا العقد محطة بارزة في بناء هذا المشروع السكني الرائد، والذي من المقرر أن يسهم في إعادة تعريف المشهد الحضري للمدينة. ومن المقرر اكتمال هذه المرحلة من مشروع النسخة الحضرية من "مدينة جميرا ليفنج إلارا" في الربع الأخير من عام 2026، وتضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 234 شقة، تتراوح ما بين شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وشقق "بنتهاوس" بأربع غرف نوم، تتميز جميعها بتصميم عصري حديث.

يقع مشروع "مدينة جميرا ليفنج إلارا" وسط ممشى مليء بالحدائق الوارفة وتحيط به الشواطئ الصافية، في أحد أكثر المواقع جاذبية في المجمّع، مع سهولة الوصول إلى مرافق وخدمات عصرية، بما في ذلك مراكز للياقة البدنية، ومناطق لعب، ومسابح، وحديقة رياضية. يقع المشروع بالقرب من سوق مدينة جميرا وشاطئ جميرا، ويوفر إطلالات خلابة على جميرا برج العرب الشهير، وعلى مقربة من أبرز معالم المدينة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يقدم مجمّع ’مدينة جميرا ليفينج‘ مزيجاً فريداً من الأناقة العصرية والذوق التقليدي، ليُرسي بذلك معياراً جديداً للحياة الفاخرة في أحد أحياء دبي المصممة بعناية. ونحن على ثقة من أن شركة ’الساحل للمقاولات‘، من خلال ما أظهرته من التزام بمعايير الجودة والتسليم في الموعد المحدد، ستنجح في تحقيق رؤيتنا لهذا المشروع الذي نواصل من خلاله إرثنا في تصميم مساحات استثنائية تُثري حياة المقيمين يومياً".

من جانبه، قال المهندس مصطفي حسن، المدير العام لشركة "الساحل للمقاولات": "فخورون بتجديد شراكتنا مع ’دبي القابضة للعقارات‘ في أحدث مرحلة من مشروع مِراس المتميز ’مدينة جميرا ليفينج‘. يؤكد توسيع هذا التعاون التزامنا ببناء مساكن وفق أعلى المستويات العالمية تبعث الحيوية والنشاط في مشهد دبي الحضري. يتيح لنا مشروع ’مدينة جميرا ليفنج إلارا‘ الفرصة لتصميم مساحات معيشة غامرة توازن بين الناحية العملية والناحية الجمالية، ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة للتميز من خلال هذا المشروع".

تتميز مدينة جميرا ليفينج بإطلالات ساحلية خلابة وهندسة معمارية فريدة، تجمع بين راحة الحياة العصرية وأناقة التصميم التراثي، لتقدم لقاطنيها تجربة معيشية مجتمعية متميزة، مع وجود جميرا برج العرب الشهير كخلفية مذهلة. أما مشروع "مدينة جميرا ليفينج إلارا"، فقد صُمّم بلمسات داخلية فاخرة ومساحات مفتوحة تتداخل مع الطبيعة لتعكس روحاً مفعمة بالأناقة المعاصرة. ويشكل المشروع جزءاً من حي متكامل يوفر سهولة الوصول إلى المراكز التجارية الكبرى، ووسائل النقل العام، والمدارس المتميزة.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

-انتهى-

#بياناتشركات