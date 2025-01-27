دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد تجاوزت قيمته المليار درهم على شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن" (ميدل ايست) (ذ.م.م) (CSCEC) لبناء مشروع "بلوواترز باي". وعقب الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، يمثل العقد خطوة رئيسية للمضي قدماً في هذا المشروع المميز والواقع على الواجهة البحرية، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2027.

يتألف مشروع "بلوواترز باي" من برجين سكنيين رائعين متصلين بهيكل منصة ديناميكي، ويضم 678 شقة تتنوع ما بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم بما في ذلك وحدات بنتهاوس، إلى جانب منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي على مستوى المنصة. وسيستمتع السكان والزوار بممشى وسط المناظر الطبيعية ومسبح خارجي ومنطقة لعب للأطفال ومرافق للشواء.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يقع مشروع ’بلوواترز باي‘ في موقع مميز ضمن واحدة من أكثر الوجهات البحرية المرغوبة في دبي. ومن خلال موقعه عند مدخل ’بلوواترز‘، سيستمتع السكان بإمكانية الوصول إلى وسائل ترفيه عالمية المستوى مثل عين دبي والشواطئ الخلابة ومجموعة مختارة من تجارب البيع بالتجزئة وتناول الطعام. ويعكس هذا المشروع التزامنا بإنشاء مجمعات سكنية استثنائية على الواجهة البحرية تسهم في إثراء المشهد الحضري النابض بالحياة في دبي. ونحن على ثقة من أن شركة ’شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن‘ تشاركنا التزامنا بالجودة وستحقق هذه الرؤية من خلال إنشاء وجهة بارزة سيعتز ويستمتع بها السكان والزوار على حد سواء".

من جانبه، قال تيان سانشوان، رئيس شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست) (CSCEC): "نحن سعداء بأن نحظى بثقة ’دبي القابضة للعقارات‘ لتكليفنا ببناء مشروع ’بلوواترز باي‘ التابع لـ’مِراس‘. يعكس هذا التعاون التزامنا بالتميز والابتكار، ونحن حريصون على توظيف خبراتنا في تنفيذ هذا المشروع الطموح ووضع معايير جديدة للجودة والتميز ."

يتكامل مشروع "بلوواترز باي" بسلاسة مع الواجهة البحرية النابضة بالحياة في دبي، بما يسهم في زيادة جاذبية ممشى المارينا وممشى "بلوواترز ". وسيستمتع السكان بمجموعة كبيرة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن راقية لتناول الطعام ومنافذ رائعة للبيع بالتجزئة ومسبح هادئ في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال ومرافق للشواء. وتقع هذه الوجهة الممتدة على الواجهة البحرية على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من "جميرا بيتش ريزيدنس" وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وتوفر الراحة ومجموعة كبيرة من خيارات نمط الحياة العصري. ويتيح المشروع سهولة الوصول عبر نقطتين رئيسيتين لدخول المركبات، واحدة على المستوى الأرضي والأخرى تقع في مكان مناسب على المنصة رقم 3، ويمكن الوصول إليها عبر جسر منحدر من جسر "بلوواترز".

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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