لندن / أبوظبي: أعلنت "مُدن القابضة ش.م.خ"، وشركة كاندي كابيتال، اليوم، عن إبرامهما شراكة استراتيجية لتعزيز نمو قطاع العقارات الفاخرة على مستوى المحلي والدولي.

وتهدف الشراكة إلى إرساء معايير جديدة عالية الجودة عبر تطوير مشاريع ذو مستوى عالمي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين، استناداً إلى الرؤية المشتركة للطرفين نحو الريادة والتميز.

وتركز الشراكة الاستراتيجية على تنفيذ محفظة أعمال استثنائية في مجال التطوير العقاري، شاملاً العقارات السكنية والتجارية والفندقية الراقية. وتتميز هذه المشاريع بمواقعَها الاستراتيجية ضمن الأسواق البارزة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط مع وجود خطط توسع مستقبلية في عدد من المدن الرئيسية حول العالم.

وتشكل هذه الشراكة مزيجاً متجانساً بين القدرات الهائلة في عمليات التطوير والرؤية الإبداعية والخبرة المميزة التي تتمتع بها الشركتين في مجال العقارات الفاخرة.

وتعليقاً على إبرام الشراكة قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة": "يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع "كاندي كابيتال"، والتي تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل لمجموعة مُدن، حيث نحرص على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال العقارات الفاخرة".

وبدوره قال نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاندي كابيتال": "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة بالنسبة لشركة كاندي كابيتال، وتجسد رؤية مشتركة طويلة الأمد لتعزيز النمو والابتكار والتميز في قطاع العقارات. ونتطلع إلى التعاون مع "مُدن" لتنفيذ وتطوير مشاريع ضخمة".

ومن جانبه قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": "نلتزم مع شركائنا بتوفير تجارب فريدة للعيش تمزج بين الابتكار والاستدامة والفخامة. ولن يكون دور هذه الشراكة مقتصراً على تعزيز محفظة مشاريعنا فحسب، بل ستسهم كذلك في إرساء معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة. ونتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً نواصل فيه تقديم قيمة حقيقة للمتعاملين والمستثمرين على حد سواء".

وتُعد مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، واحدةً من أبرز وأكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات وتتبنى نهجاً قائماً على ابتكار تصاميم فريدة وتجارب مثالية للعيش والترفيه ومزاولة الأعمال. وتوفر "مُدن"، من خلال الاستثمار الاستراتيجي على نطاق واسع، فرصاً لا مثيل لها لتشكيل معالم المستقبل وتطوير المجتمعات العصرية. ويتمثل هدف المجموعة في تقديم قيمة مستدامة ومتكاملة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير العلامة التجارية إلى "مُدن القابضة" وذلك بعد اندماج "كيو القابضة"، و"مُدن العقارية" و"مجموعة أدنيك" في 18 مارس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواجدها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق سواء داخل الإمارات أو على الصعيد العالمي. ومنذ 30 يونيو 2024، أعلنت مجموعة "مُدن القابضة"، بلوغ قيمتها السوقية 45.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 114% على أساس سنوي.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي الى محفظة أعمالها شاملة ومتنوعة في دولة الإمارات، وتعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

-انتهى-

#بياناتشركات