في إنجاز يعكس نجاح منظومة مؤسسية متكاملة وقدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، حصدت جمارك دبي خلال عام 2025 والنصف الأول من العام الجاري، ست جوائز وتصنيفات دولية وإقليمية مرموقة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والهند والمنطقة العربية، تقديراً لتميزها في مجالات الاتصال المؤسسي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكار المؤسسي.

ويعكس هذا التتويج نجاح جمارك دبي في بناء نموذج مؤسسي متكامل يجمع بين الاتصال المؤثر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في دعم تنافسية دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

ومن خلال استراتيجية إعلامية متطورة تقوم على صناعة المحتوى المؤثر والتفاعل المستدام مع الجمهور، حققت الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً سنوياً بنسبة 28% في عدد متابعي منصاتها الرقمية، ومتوسط نمو بلغ 30% في معدلات التفاعل، فيما وصلت نسبة رضا الجمهور عن حملاتها التسويقية إلى 97%. كما عززت جمارك دبي حضورها الإعلامي خلال عام 2025 بنشر 316 منتجاً إعلامياً متنوعاً بين المقروء والمسموع والمرئي، فيما بلغت نسبة المشاعر الإيجابية والمحايدة المرتبطة بالتغطية الإعلامية 98%، في انعكاس واضح لنجاح الدائرة في توظيف الاتصال المؤسسي كأداة استراتيجية تدعم رسالتها في حماية المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية دبي.

وتؤكد هذه الإنجازات أن الاتصال المؤسسي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية لم تعد عناصر داعمة للعمل المؤسسي فحسب، بل أصبحت ممكنات رئيسية لتعزيز تنافسية المؤسسات وترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

جوائز دولية تؤكد ريادة مؤسسية

وشملت الإنجازات فوز جمارك دبي بجائزة مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئتي نموذج الأعمال المستدامة والاتصال المؤسسي في الأعمال، تقديراً لتميزها في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الاستدامة والابتكار.

كما حصلت الدائرة على تصنيف خمس نجوم في المسابقة الدولية لأفضل الممارسات (IBPC) لعام 2025 في نيوزيلندا عن مبادرة بيئية مبتكرة، في تأكيد على نجاح جهودها في تطوير حلول مؤسسية مستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، أحرزت جمارك دبي المركز الثالث (الوصيف الثاني) ضمن فئة المؤسسات الحكومية في الجائزة العربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة لعام 2025، تقديراً لجهودها في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر مجتمعي إيجابي.

كما تُوجت الدائرة بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية المجتمعية لعام 2025 في الهند، تقديراً لمبادراتها النوعية وأثرها المستدام على المجتمع والبيئة.

وواصلت جمارك دبي مسيرة التميز خلال عام 2026 بحصولها على المستوى الذهبي في جائزة التميز الدولي بالمملكة المتحدة ضمن فئة أفضل فريق تسويق وعلاقات عامة وإعلام، تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها فريق الاتصال المؤسسي في تطوير المبادرات الإعلامية وتعزيز حضور الدائرة محلياً ودولياً.

كما فاز فريق المسؤولية المجتمعية في جمارك دبي بجائزة التميز في ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن جوائز CMO Asia لعام 2026 في الهند، التي تكرّم المؤسسات الرائدة في تحقيق الاستدامة وتعزيز القيمة المؤسسية.

ولا تمثل هذه الجوائز مجرد إنجازات تكريمية، بل تعكس نجاح جمارك دبي في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين الاتصال المؤثر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وترجمة هذه المفاهيم إلى نتائج عملية وأثر مستدام يحظى بالتقدير والاعتراف على المستويين الإقليمي والدولي.

راشد الشارد: اعتراف دولي بمنظومة عمل متكاملة

وأكد راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن هذه الجوائز تمثل ثمرة رؤية استراتيجية ونهج مؤسسي راسخ جعل من التميز والاستدامة والابتكار ركائز أساسية في مسيرة جمارك دبي، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس قدرة الدائرة على المنافسة عالمياً وترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تبني أفضل الممارسات وتحقيق أثر مستدام يخدم المجتمع والاقتصاد.

وقال: “إن هذا التقدير الدولي المرموق ليس مجرد حصيلة لنجاحات متفرقة، بل شهادة عالمية على كفاءة منظومة العمل في جمارك دبي وقدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة تواكب طموحات دبي وتدعم ريادتها العالمية. ونفخر بأن تكون هذه الإنجازات امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من التميز ثقافة راسخة والابتكار نهجاً مستداماً، وسنواصل العمل على تطوير مبادرات نوعية تعزز تنافسية دبي وتحقق قيمة مضافة ومستدامة للمجتمع والاقتصاد.”

هديل البستكي: الاتصال المؤسسي أداة استراتيجية لصناعة الأثر

ومن جانبها، قالت هديل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: “لم يعد الاتصال المؤسسي اليوم وظيفة داعمة تقتصر على نقل الرسائل الإعلامية، بل أصبح أداة استراتيجية تسهم في بناء الثقة وتعزيز الشراكات وصناعة الأثر الذي يدعم تنافسية المؤسسات والمجتمعات على حد سواء. وهذه الجوائز تؤكد نجاح جمارك دبي في توظيف الاتصال المؤسسي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن منظومة متكاملة تترجم الرؤية إلى نتائج ملموسة وأثر مستدام يحظى بالتقدير عالمياً.”

وأضافت: “إن الأثر الحقيقي للاتصال المؤسسي يتجسد في قدرته على تحفيز المبادرات التي تصنع فرقاً في حياة الأفراد والمجتمع. وخلال عام 2025، نفذت جمارك دبي 210 مبادرات مجتمعية وتطوعية استفاد منها نحو 199 ألف مستفيد من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى ما يقارب 139 ألف مستفيد من المبادرات التطوعية، فيما ارتفع عدد المتطوعين إلى 1,989 متطوعاً بأكثر من 35,500 ساعة تطوعية، بما يعكس نجاح الدائرة في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى أثر مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.”

وأكدت البستكي أن هذه الجوائز تمثل اعترافاً دولياً بجهود جمارك دبي في تطوير مبادرات نوعية ذات أثر مستدام على المجتمع والبيئة والاقتصاد، وتعكس قدرة الدائرة على تحويل مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والاتصال المؤسسي إلى نتائج وممارسات ملموسة تحظى بالتقدير العالمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ ريادتها العالمية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

واختتمت بقولها: “إن التميز الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز فحسب، بل بالأثر الذي نتركه في المجتمع والاقتصاد والبيئة. وسنواصل العمل على تطوير مبادرات نوعية ومستدامة تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهاراً."

-انتهى-

#بياناتحكومية