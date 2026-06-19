نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع جامعة خورفكان محاضرة علمية بعنوان «المختبرات الحية : بناء وتمكين مساحات التعلّم والابتكار المؤسسي»، قدّمها الأستاذ إسماعيل عبد الله طوق إبراهيم، بحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بمجالات المعرفة والابتكار المؤسسي.

وتناولت المحاضرة مفهوم المختبرات الحية باعتبارها بيئات تفاعلية تجمع بين المعرفة والتجربة العملية، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة من خلال إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة في مختلف مراحل التصميم والتطوير والتقييم، كما استعرضت أهمية هذه المختبرات في دعم المؤسسات وتمكينها من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئات العمل والتعليم.

وهدفت المحاضرة إلى التعريف بأبرز المفاهيم المرتبطة بالمختبرات الحية ودورها في تعزيز الابتكار المؤسسي، إلى جانب تسليط الضوء على مساهمتها في بناء بيئات تعلم حديثة ومحفزة على الإبداع والتفكير التشاركي.

كما استعرض المحاضر عدداً من النماذج والتجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي أثبتت فاعلية المختبرات الحية في تطوير الخدمات وتحسين جودة المخرجات المؤسسية.

وحضر الفعالية الدكتور سيف النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع، الذي أشاد بأهمية هذه المبادرات العلمية في دعم المعرفة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويواكب توجهات الدولة في مجال الابتكار.

وفي ختام المحاضرة، قام الأستاذ أحمد المشتغل، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بتكريم جامعة خورفكان تقديراً لاستضافتها ودعمها لإنجاح هذه الفعالية العلمية، مثمناً تعاونها المستمر في استضافة الأنشطة والبرامج المعرفية المتخصصة.

كما تم تكريم الأستاذ إسماعيل عبد الله طوق إبراهيم تقديراً لإسهاماته العلمية ومشاركته الثرية التي أسهمت في إثراء معارف الحضور وتعزيز فهمهم لمفاهيم الابتكار المؤسسي وبيئات التعلّم الحديثة، وسط إشادة المشاركين بالمحتوى العلمي للمحاضرة وما تضمنته من أفكار وتجارب عملية تسهم في تطوير الممارسات المؤسسية وتعزيز ثقافة الابتكار.

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