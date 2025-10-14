مركز إحصاء رأس الخيمة: بيانات البلدية تُظهر ارتفاع قيمة مبيعات شقق التملك الحر من 46.45 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2017 إلى 159.18 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: يشهد سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة نموًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمة مبيعات شقق التملك الحر بنسبة 242% بين الربع الثاني من عام 2017 والربع الثاني من عام 2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء.

واستنادًا إلى أرقام بلدية رأس الخيمة، قفز إجمالي المبيعات من 46.45 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2017 إلى 159.18 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس الجاذبية المتزايدة للإمارة كوجهة عقارية واستثمارية رائدة.

ومن جانبه، قال "أندريه تشارابينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري": "استنادًا إلى هذا الزخم المتصاعد، يسعدنا الكشف عن مشروع كوليبري فيوز، البرج السكني الذي يُعيد تعريف مفاهيم الرفاهية والابتكار ضمن وجهة "راك سنترال"، المركز الجديد للأعمال والترفيه في الإمارة. ويُعّد هذا المشروع الرائد ثمرة تعاوننا مع أسطورة كرة القدم العالمية باتريس إيفرا، إذ يضم أول جهاز محاكاة لكرة القدم على الأسطح في العالم وهي تجربة فريدة تجمع بين الأداء والرفاهية صُمّمت بإشراف مباشر من إيفرا نفسه."

ويقع المشروع على بُعد سبع دقائق فقط من منتجع وين جزيرة المرجان المرتقب، وهو أول وأكبر منتجع متكامل في الشرق الأوسط بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي، ما يمنح سكان المشروع موقعًا استراتيجيًا بالقرب من أبرز محركات النمو في رأس الخيمة، والمتوقع أن يرفع عدد الزوار السنوي من 1.1 مليون إلى 5 ملايين بحلول عام 2030.

ويمتد برج كوليبري فيوز على مستويين من المنصات و31 طابقًا، ويجسّد رؤية راك سنترال كوجهة متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويضم شققًا مفروشة بالكامل بتصاميم مرنة، وصالات عمل مشتركة، وتراسات للأعمال في الهواء الطلق، وأكثر من 30 مرفقًا ترفيهيًا تشمل منصة رصد سماوية توفر إطلالات بانورامية على بحر العرب، ومنتجع وين، وملعب الغولف في قرية الحمرا، وجزيرة المرجان. كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بمساحات عمل تنفيذية مرنة.

ومع ما يقدمه المشروع من عوائد إيجارية مرتفعة وإمكانات قوية لنمو رأس المال وخطة دفع بعد التسليم لمدة ثلاث سنوات، يمثل كوليبري فيوز فرصة استثمارية واعدة في واحد من أسرع الأسواق العقارية نموًا في دولة الإمارات.

واختتم "تشارابينـاك" بالقول: "مع تطوّر راك سنترال لتصبح وجهة رئيسية لشركات "فورتشن 500" وشركات المال والتقنية في المناطق الحرة، يبرز مشروع كوليبري فيوز كرمز لتحوّل الإمارة نحو مستقبل تتكامل فيه الهندسة المعمارية والابتكار والرفاهية في أفق رأس الخيمة".

