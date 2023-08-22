دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت منطقة ميدان الحرة، الشريك العالمي لخدمات تأسيس الأعمال على نطاق 360 درجة في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، من أجل بدء شراكة تهدف إلى تقديم المزيد من الخيارات للشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تنمو من دبي. يمثل هذا التعاون علامة بارزة في الصناعة ويؤكد التزام كلا الطرفين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

بموجب مذكرة التفاهم، ستجمع منطقة ميدان الحرة وأرامكس خبراتهم لتعزيز العروض التي تقدمها منطقة ميدان الحرة على مستوى المنطقة والعالم. وستشمل هذه الشراكة العديد من الخدمات الرئيسية لمنطقة ميدان الحرة، بما فيها الخدمات اللوجستية والتمويل والدعم التنظيمي والبنية التحتية للسوق، بحيث يستفيد العملاء من الحلول الشاملة التي تقدمها منطقة ميدان الحرة كتأسيس الشركة، وفتح الحساب المصرفي الفوري، ودعم إصدار التأشيرات والإقامة، والرموز الجمركية، وخدمات الاستيراد والتصدير، وحلول التجارة والأسواق الإلكترونية، وبوابات الدفع الرقمية. ومن ناحية أخرى، ستساهم أرامكس بحلولها المبتكرة التي تلبي متطلبات جميع قطاعات الأعمال المتنوعة، حيث تشمل هذه الحلول خدمات الشحن الدولي السريع، وخدمات الشحن المحلي السريع، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد، وخدمات القيمة المضافة، والحلول المخصصة للتجارة الإلكترونية؛ وستعمل أرامكس بشكل وثيق مع منطقة ميدان الحرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في يمسيرة نموهم ازدهارهم. يمكن الآن للشركات في منطقة ميدان الحرة الوصول إلى خدمات أرامكس من خلال التقدم لفتح حسابات الشركات، مما يزيد من جاذبية المنطقة الحرة الحائزة على جوائز كوجهة مبنية للأعمال ومصممة للحياة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيسخّر الطرفان مواردهما وقدراتهما لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة أوسع من الحلول والخدمات بما يساهم في تحفيز رواد الأعمال على النمو من دبي وجعل الاقتصاد أكثر استدامة.

هذا وقد تم التوقيع على المذكرة وتبادلها بين كل من السيد "حامد أهلي"، رئيس منطقة ميدان الحرة؛ وطارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفل أقيم في فندق الميدان، ند الشبا بدبي.

وتعقيبًا على هذه الشراكة، صرّح السيد "حامد أهلي"، رئيس منطقة ميدان الحرة، قائلاً: "يسعدنا الشروع في هذه الرحلة التحويلية مع أرامكس. تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة وإنشاء نظام بيئي يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو من دبي، وتعزيز الاستدامة ودفع الاقتصاد. معًا، سنوفر فرصًا جديدة، ونعزز العمليات، ونرتقي بالمشهد العام للأعمال في المنطقة وخارجها."

وبدوره قال السيد طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "كجزء من التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، تَفخر أرامكس بشراكتها مع منطقة ميدان الحرة. من خلال هذه الشراكة، سنجمع مواردنا مع منطقة ميدان الحرة لنقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة لمساعدتها على النمو وتحقيق النجاح بشكل مستدام. نلتزم في أرامكس بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على النطلاق من دبي والساهمة في تعزيز وتقوية اقتصاد المدينة المتنامي."

من المتوقع أن تخلق الشراكة بين المنطقة الحرة ميدان وارامكس نظامًا بيئيًا مزدهرًا وحيويًاً، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو على المدى الطويل.

#بياناتحكومية

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حول المنطقة الحرة "ميدان":

تعد المنطقة الحرة ميدان أحد أكبر المناطق الحرة الرقمية والأكثر تقدمًا في العالم. فمن خلال موقعها الاستراتيجي على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، وبإطلالة على فندق ميدان الفاخر، تعمل منصة المنطقة الحرة الشاملة والحائزة على العديد من الجوائز على تمكين رواد الأعمال من إنشاء وتنمية الأعمال والشركات بنجاح كما تعمل على تسهيل العمليات من خلال اتباع استراتيجيات وتقنيات متطورة.

وكسلالات الخيول العربية الأصيلة، تظهر المنطقة الحرة ميدان بمثابة منطقة جاذبة ورائعة نظرًا للخدمات السريعة التي توفرها، وبسبب بنيتها التحتية المذهلة والمبتكرة. كما تتميز بعملية تأسيس سهلة للأعمال، بيئة معفاة من الضرائب، وخدمات رقمية آمنة بنسبة 100% ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر النظام الأساسي وبوابة الدخول الإلكترونية المصممة خصيصًا لهذا الغرض، فلا عجب أن هذا المشروع "يسابق الزمن" لتحقيق النجاح!

ونظرًا لكونها المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ولأنها توفر بيئة رقمية بالكامل، مع توفيرها لجميع الرخص التجارية والمدفوعات التي يمكن اجراءها من خلال بوابة دخول العملاء الآمنة. فقد تم بناء المنطقة الحرة ميدان لترسيخ نظام بيئي ديناميكي ومتصّل لرواد الأعمال والمبتكرين، كما تقدم أكثر من 3500 نوع نشاط تجاري لمساعدة هؤلاء المبتكرين ورواد الأعمال على النمو والقيادة. فمن خلال الرخص التجارية المعتمدة من وزارة الشؤون الخارجية (MoFA) داخل المنطقة الحرة ميدان والمصدق عليها من قبل غرفة تجارة دبي، يمكن للشركات تخصيص رخصها التجارية كي تلائم احتياجاتها بالإضافة إلى فتح حساب مصرفي في أكثر من 26 بنك محلي ودولي مع ضمان الحصول على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) معتمد. كما توفر المنطقة الحرة أيضًا خدمات الحصول على الرموز الجمركية، إلى جانب التخليص الجمركي والإرسال من جمارك دبي ومرافق التخزين والمستودعات للشركات الرائدة في هذا المجال مثل “DHL”، و“Aramex”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء في المنطقة الحرة ميدان الوصول إلى خيارات الأسواق والمتاجر حيث يمكنهم البيع على "أمازون"، "نون"، "كارفور"، "إي باي"، "إيتسي"، "وولمارت"، وأكثر من 30 متجر محلي ودولي أخرى. علاوة على ما سبق، وعبر شركاء بوابة الدفع، يمكن للشركات استلام المدفوعات وإدراجها عبر مواقع الويب، نظام نقاط البيع، واتساب، Instagram، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com