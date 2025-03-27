الترخيص يمثل أولى خطوات بيتباندا للتوسع خارج أوروبا لترسخ بذلك مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال التمويل الرقمي المنظم مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 6 ملايين مستخدم

المنصة تتيح عند إطلاقها للمستثمرين فرصة الوصول إلى أوسع تشكيلة من الأصول الافتراضية المتاحة في السوق إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى مثل خطط الادخار ومؤشرات العملات المشفرة

الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات يجعل منها سوقاً رئيسياً لنمو بيتباندا الدولي المستمر

دبي: أعلنت بيتباندا، المنصة الأوروبية الرائدة للأصول الافتراضية، عن حصولها على ترخيص وسيط تداول الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي في وقت قياسي. ويتيح هذا الترخيص لبيتباندا توفير منصتها الخاصة بالأصول الافتراضية للمستثمرين في دولة الإمارات، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 500 أصل افتراضي، وهو العرض الأكثر شمولاً للأصول الافتراضية في السوق.

ونجحت دولة الإمارات بترسخ مكانتها بسرعة كمركز عالمي للأصول الرقمية، بفضل جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً وحماية للمستثمرين. وتعتزم شركة بيتباندا مواكبة هذا التوجه الطموح وإرساء معيار جديد للاستثمار الآمن والمتوافق مع الأنظمة وسهل الاستخدام في الأصول الافتراضية بالمنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لوكاس إنزرسدورفر كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتباندا: "تستند منصة بيتباندا إلى مبدأ أساسي يتمثل في توفير أصول رقمية آمنة ومتاحة للجميع. وبحصولنا على ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نُحقق أهداف رؤيتنا في دولة الإمارات، ونضمن للمستثمرين والمؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى منصة أصول رقمية متوافقة بالكامل مع الأحكام والقوانين. وتشكل هذه الخطوة بداية لتوسعنا خارج القارة الأوروبية. ونحن على أتم الاستعداد للنمو في منطقة تتبنى الابتكار والتنظيم على حد سواء."

وأسست بيتباندا مكتب دائم بدبي في مركز العملات المشفرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ولديها فريق من الخبراء الإقليميين الذين سيعملون على تطوير منتجات مصممة خصيصاً لسوق دولة الإمارات، على أن يتم استقبال المستثمرين من دولة الإمارات خلال الأشهر القادمة.

ومن جهته، قال فابيان رينيش، المستشار العام لمجموعة بيتباندا: "دولة الإمارات هي إحدى الأسواق الرائدة في مجال الأصول الرقمية، وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على إرساء معايير جديدة للابتكار وحماية المستثمرين. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم منصتنا الموثوقة والمنظمة لشريحة أوسع من الجمهور. لقد حصلنا على الموافقة في وقت قياسي، ونرى في ذلك دليلاً على الخبرة التي يتمتع بها فريق عملنا في مجال الأصول الرقمية والتي تمتد لعقد من الزمان، وعلى التزامنا بأعلى المعايير التنظيمية".

ويأتي الترخيص الأخير بعد عشر سنوات من الجهود التنظيمية الاستباقية. وتحظى بيتباندا بمكانة رائدة في أوروبا، حيث حصلت على العديد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تنظيم أسواق الأصول المشفرة من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية، والتسجيل لدى هيئة السلوك المالي البريطانية، وترخيص توجيه خدمات الدفع 2 الخاص بالنقود الإلكترونية، وشهادة التزام بمعايير ميفد 2 وترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية في أسواق متعددة. وبفضل نهجها التنظيمي المتميز، أصبحت منصة بيتباندا من بين المنصات الأكثر موثوقية على مستوى العالم للاستثمار الآمن والمتوافق مع الأحكام والقوانين في الأصول الافتراضية.

لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 500 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. ويجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

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