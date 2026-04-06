دبي، الإمارات العربية المتحدة: حجز المستثمرون أربع فلل فاخرة مطلة على الواجهة البحرية، وأكثر من نصف الشقق الفاخرة في ريتز كارلتون ريزيدنسز بمنتجع كيتورا، أول منتجع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة اعتماد كاملة في مجال الاستجمام والرفاهية في دبي.

ويقع المنتجع على ضفاف خور دبي، بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية، ويواصل المنتجع تقدمه بخطى ثابتة حيث تستمر أعمال البناء وفقاً للخطة الموضوعة خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت علامة كيتورا، المطور العقاري المتخصص في المشاريع الفاخرة، في بيان لها اليوم.

ويضم هذا المجمع السكني الفاخر المسوّر 12 قصراً فخماً على ضفاف الخور، تبلغ مساحة كل منها 42,000 قدم مربع، وثمانية مبان سكنية تضم 193 شقة – 110 بيعت -، وفندق ريتز كارلتون بوتيك من فئة الخمس نجوم، ومركزاً صحياً مستقلاً، ومرسى خاصاً لليخوت يصل طولها إلى 120 قدماً.

ومع بقاء ثمانية قصور تتراوح أسعارها بين 335 مليون و363 مليون درهم إماراتي، تتوقع علامة كيتورا استمرار اهتمام المشترين، الذين يطمح الكثير منهم إلى اتخاذ دبي موطناً لهم. كما تعتقد الشركة المطورة أن المنتجع سيساهم في تعزيز اقتصاد الصحة والرفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ قيمته 40.8 مليار دولار أمريكي.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في أحدث إحصائيات النمو العالمي لقطاع الصحة والرفاهية على مدى خمس سنوات، ويقول طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة كيتورا الفاخرة، إن هذا يعكس نتيجة ملموسة لخطة الإمارات "رفاهية 2031" التي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في جودة الحياة.

وأضاف: "نتيجة مباشرة للجهود المبذولة، يعتبر قطاع الصحة والرفاهية في الإمارات العربية المتحدة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل منتجع كيتورا مساهمتنا في تحقيق هذه الرؤية".

ويدرك طلال التحوّل الواضح في تعريف العقارات الفاخرة وتقييمها، حيث يتساءل المشترون الآن عمّا إذا كان المنزل سيحسن صحتهم، ويعزز نومهم، ويحسن مزاجهم، ويدعم رفاهية أسرهم، ويقوي صلتهم بالطبيعة.

وأضاف طلال: "لطالما خرج سوق العقارات الفاخرة في دبي من فترات عدم الاستقرار بزخم متجدد. ونشهد استمرار تدفق رؤوس الأموال من أصحاب الثروات الكبيرة من المشترين الدوليين، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن عقارات تمليك حر مدعومة بعلامة تجارية عالمية مرموقة في قطاع الضيافة".

وأظهر استطلاع حديث أجرته علامة كيتورا لوسطاء العقارات في دبي أن غالبية المستثمرين العالميين في العقارات الفاخرة يرغبون في السكن في المدينة وليس مجرد امتلاك عقار. كما كشف الاستطلاع أن جودة نمط الحياة والصحة والرفاهية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات شراء العقارات الفاخرة.

وبحسب أحدث تصنيفات معهد العافية العالمي (GWI)، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في نمو قطاع العافية على مدى خمس سنوات. وفي تقرير المعهد لعام 2025، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً في قطاع العقارات الصحية (1.4 مليار دولار أمريكي)، وإيرادات المنتجعات الصحية (2.9 مليار دولار أمريكي)، وقطاع العناية الشخصية والتجميل (14.8 مليار دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، تشهد الإمارات نمواً أسرع من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الصحة العامة، والوقاية، والطب الشخصي، والنشاط البدني، والعافية في مكان العمل. وانعكاساً لهذه التوجهات، حصل منتجع كيتورا على شهادة اعتماد من شركة ديلوس، الشركة الأمريكية المتخصصة في العقارات والتكنولوجيا الصحية، ومن المعهد الدولي للمباني الصحية (WELL).

وتُقدم إدارة المنتجع تحت علامة ريتز كارلتون للمقيمين باقة متكاملة من الخدمات الشخصية، تشمل خدمات الكونسيرج والخادم الشخصي، وخدمة تناول الطعام داخل الشقق. كما يُتاح لهم الوصول إلى مركز كيتورا للعافية الذي يضم منتجعاً صحياً من فئة الخمس نجوم، ونادياً صحياً ولياقة بدنية، وغرفاً متعددة لليوغا، ومرفقاً للرعاية الصحية العضوية.

ويضم المنتجع ممشى على الواجهة البحرية يمتد لأكثر من 550 متراً، ومساحات خضراء منسقة تبلغ 80,000 متر مربع. وتجذب غابات المانغروف الطبيعية في المحمية المجاورة أكثر من 20,000 طائر من 67 نوعاً، بما في ذلك طائر الفلامنجو الكبير الشهير.

