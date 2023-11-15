بتكلفة استثمارية تتجاوز 1.3 مليار دولار

منتجعات ومساكن جي دبليو ماريوت في جزيرة المرجان يفتتحان أبوابهما للنزلاء في رحاب 300 غرفة ضيوف و524 وحدة سكنية فاخرة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "منتجعات واو" عن توقيع اتفاقيةً شراكة وتعاون مع علامة جي دبليو ماريوت التجارية، تم بموجبها الإعلان عن إطلاق مشروع استثماري بتكلفة اجمالية تتجاوز 1.3 مليار دولار لإنشاء منتجع سياحي فخم لمجموعة جي دبليو ماريوت، ليشكل جوهرة جديدة تضاف إلى تاج جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. وتم الإعلان عن المشروع خلال حفل أقيم بحضور مؤسسي منتجعات "واو" السيد أنور علي أمان والسيد بوهبندر "بروس" باتيل، والمهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان".

وبموجب هذا التعاون، سيتم انشاء أول منتجع ومساكن تحمل علامة جي دبليو ماريوت في جزيرة المرجان، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من خمسة ملايين زائر سنوياً، مما سيعزز مكانة الجزيرة على خريطة العالم لوجهات السياحة والمعيشة الفخمة. ويقع المشروع على جزيرة المرجان الثانية، ويتميز بموقع لا يضاهى، مما يعزز جاذبيته.

وسيشكل هذا المشروع تحفة معمارية في جزيرة المرجان حيث تم تصميمه من قبل المهندس المعماري الشهير في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية "توني آشاي" بالتعاون مع مكتب التصميم المعماري في دبي (Architecture Design Unit).

من المتوقع افتتاح المنتجع أواخر عام 2026، مما يمثل أول ظهور لمنتجعات واو في الإمارات الشمالية. وتقدم منتجعات واو، والتي تحظى بخبرة طويلة ومسيرة ممتدة لأكثر من عقدين ونصف في إنشاء مشاريع الضيافة والعقارات في أمريكا الشمالية، نموذجاً جديداً من مشاريعها، حيث يَعِدُ هذا المشروع بإعادة تعريف مفهوم الضيافة والفخامة. وسيتم تصميم المشروع بما يتناسب ويلائم الراغبين بالاصطياف وتجربة أرقى ما وصلت إليه المنتجعات. كما ويلبي هذا المشروع احتياجات الراغبين بتملّك مساكن فخمة والراغبين بعيش تجربة فريدة بالإضافة إلى عشاق الطبيعة وهواة الرياضات المائية.

وسيضم منتجع ومساكن جي دبليو ماريوت ذي الإطلالةً المتميزة على المحيط 524 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف وأربعة غرف، بالإضافة لشقق الأسطح الفاخرة و300 غرفة مجهزة بعناية. ويمتد ألق هذا المشروع إلى مرافقه التي تضم سبع صالات مطاعم مميزة ومنتجع صحي وحمامات سباحة ومركز لياقة بدنية عصري ونادي ليلي، مما يجعل منه مصدر جذبٍ كبير للمستثمرين. ويمتاز المشروع بسهولة الوصول إليه لقربه من مطار رأس الخيمة ومطار دبي الدولي.

وأعرب السيد أنور علي أمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "منتجعات واو"، عن سعادته البالغة بعقد هذه الشراكة المتميزة، قائلا: "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع ماريوت الدولية وجزيرة المرجان لتنفيذ مشروعنا الرائد في الإمارات، الذي سيسهم بالتأكيد في تعزيز ودعم حركة الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة والسكن".

من جانبه، أعرب السيد بوهبندر "بروس" باتيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "منتجعات واو"، عن فخره الكبير بالمشروع، قائلا: "تمثل اتفاقيتنا مع ماريوت الدولية ومشروعنا في جزيرة المرجان محطةً جديدةً في رحلتنا الريادية، مؤكداً التزام منتجعات واو بتقديم أرقى التجارب المميزة لضيوف ونزلاء المنتجع.

بدوره، قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يسعدنا التعاون مع ماريوت الدولية ومنتجعات واو في تنفيذ مشروعنا الرائد الذي يأتي في إطار التزامنا بتوفير تجارب معيشية فريدة للمقيمين والضيوف في جزيرة المرجان. وأضاف العبدولي أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار للراغبين بامتلاك مساكن فاخرة والسياح الراغبين بالإقامة على الواجهة البحرية، كما أن العوائد الاستثمارية المتميزة لجزيرة المرجان من المتوقع أن تعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للاستثمار.

من ناحيته، عبر السيد جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ماريوت الدولية، عن سعادته بالمساهمة في تنفيذ المشروع الجديد والفريد في جزيرة المرجان والتي أضحت واحدةً من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم بفضل شواطئها المذهلة ومرافقها الفاخرة عالمية المستوى.

جدير بالذكر أن إمارة رأس الخيمة وجزيرة المرجان على وجه الخصوص شهدت طلباً متزايداً على المشاريع السكنية والسياحية، مما يبشر بمستقبل مشرق للاستثمارات العقارية فيها. وقد جذب النمو المستدام في سوق العقارات في رأس الخيمة وجاذبية الإقامة على الواجهة البحرية انتباه المستثمرين العالميين، مما يجعل جزيرة المرجان وجهة مهمة لتحقيق عوائد استثمارية مربحة.

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