يواصل بنك وياي الرقمي تعزيز شراكته الاستراتيجية مع مجموعة الشايع من خلال بطاقة «أورا وياي»، التي توفّر قيمة مضافة لعملاء البنك عبر كسب المزيد من النقاط ضمن برنامج المكافآت «أورا»، وذلك بالتزامن مع تواجده في مجمع الأفنيوز حتى 24 مايو الجاري، حيث يسلّط الضوء على أبرز مزايا البطاقة مع موسم التسوّق لعيد الأضحى.

ويعكس هذا التعاون التزام بنك وياي بتقديم تجارب مبتكرة تواكب أسلوب حياة العملاء، من خلال دمج الحلول الرقمية مع مزايا المكافآت، بما يعزّز تجربة التسوّق ويضيف قيمة حقيقية لكل عملية شراء.

ويسلّط بنك وياي خلال هذه الفعالية على حملة برنامج «أورا» لهذا الشهر، والتي تمنح حاملي بطاقة «أورا وياي» فرصة مضاعفة مكافآتهم عند إنفاق 200 دينار كويتي، مع الحصول على 10,000 نقطة «أورا» إضافية تُضاف مباشرة إلى حساباتهم، ما يعزّز من قيمة الإنفاق اليومي.

كما تقدّم بطاقة «أورا وياي» نظام مكافآت تنافسي يمكّن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من إنفاقهم، حيث يمكنهم كسب:

ما يصل إلى 30 نقطة «أورا» مقابل كل 1 دينار كويتي يتم إنفاقه لدى المتاجر المشاركة في برنامج «أورا»

10 نقاط «أورا» مقابل كل 1 دينار كويتي يتم إنفاقه في متاجر الأفنيوز غير المشاركة

نقطتين «أورا» مقابل كل 1 دينار كويتي يتم إنفاقه داخل وخارج الكويت

كما تتميّز البطاقة بتجربة رقمية متكاملة، حيث يمكن للعملاء إصدارها بشكل فوري عبر تطبيق «وياي» خلال دقائق معدودة، واستخدامها مباشرة سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، مع إمكانية إضافتها إلى المحافظ الرقمية مثل Apple Pay، إلى جانب إعفائها من رسوم الإصدار للسنة الأولى، ما يجعلها خيارًا مرنًا وسهلًا يلائم أسلوب الحياة الرقمي.

ويعزّز التكامل بين تطبيقي وياي و«أورا» من سهولة تجربة العملاء، حيث يتم إضافة نقاط المكافآت تلقائيًا إلى حساباتهم مع كل عملية شراء دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

كما يحرص البنك من خلال جناحه في الأفنيوز على تقديم تجربة شاملة تناسب مختلف الفئات العمرية عبر تقديم تجربة تفاعلية تسهم في تعريفهم بمفاهيم المكافآت والخدمات المالية الرقمية بطريقة مبسطة وجذابة بالإضافة إلى تقديم قسائم شرائية من أبرز العلامات التجارية لجميع العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات