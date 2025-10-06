إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع أصحاب الهمم مستوحاة من تجاربهم الحياتية خلال السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات دبي اليوم عن إطلاق المرحلة التالية من استراتيجيتها للسفر المُيسّر للسنوات العشر المقبلة، مؤكدة التزامها الراسخ بجعل كلٍّ من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي أكثر مطارات العالم شمولية بحلول عام 2035.

تركز الخطة الاستراتيجية طويلة المدى على ترسيخ الأسس التشغيلية، وتحسين تجربة الضيوف في جميع نقاط التواصل الرئيسية، إلى جانب تعزيز المكانة الريادية للمطارين كوجهات عالمية رائدة في مجال السفر المُيسّر. وتأتي هذه الاستراتيجية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق أصحاب الهمم، ورؤية دبي بأن تكون مدينة صديقة لهم.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "إن التزامنا بتحسين منظومة السفر المُيسّر ليس مجرد تعهد، بل هو ركيزة أساسية في رسالتنا الرامية إلى تقديم تجربة سفر عالمية المستوى لكل ضيف. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا، وبالتعاون المباشر مع مجتمع أصحاب الهمم، فإننا نُحدث نقلة نوعية في تجربة السفر في المطار، ونضع معايير عالمية جديدة للسفر المُيسّر".

ويتزامن إطلاق المرحلة التالية مع حملة توعوية جديدة بالتعاون مع أصحاب الهمم، وبمشاركة شركائنا ضمن منظومة oneDXB، لتجسّد تجاربهم الواقعية في مطار دبي الدولي خلال رحلاتهم. وتحت شعار "مطار دبي الدولي للجميع"، تُسلط الحملة الضوء على ست قصص مؤثرة لأصحاب الهمم تسرد رحلتهم العملية في أكثر مطارات العالم ازدحاماً، بدءاً من التحديات الحسية لطفل أثناء رحلته مع والدته، مروراً بأحد الضيوف من ذوي الصعوبات السمعية الذي يعتمد على مهارات لغة الإشارة للتواصل مع الموظفين، ووصولاً إلى الإرشاد لمسافر من ذوي التحديات البصرية، وتفاعل موظفي المطار مع الضيوف الذين يعانون من صعوبات في الحركة.

والتزاماً بالقيم التي تُجسدها حملة "نرى العالم بمنظور مختلف"، والتي أطلقت لأول مرة عام 2022، تُؤكد الحملة الجديدة على أن السفر المُيسّر يتجاوز البنية التحتية، ويشمل تحولاً جذرياً في طريقة التفكير والثقافة المجتمعية، وتدعو كذلك إلى التعاطف، وتشجع الموظفين والمسافرين والجمهور على رؤية العالم بمنظور مختلف وأكثر شمولاً.

وأضاف الجوكر: "من خلال التعاون مع أصحاب الهمم لإطلاق هذه الحملة، نضمن الاستفادة من تجاربهم الحياتية لبلورة وصياغة أسلوبنا في التخطيط والتشغيل والتواصل كمطار، ليس فقط مع الضيوف والمسافرين، بل مع المجتمع ككل".

وتبرز الحملة مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وهم: فاطمة الجاسم، الخبيرة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، وجيسيكا سميث، الرياضية البارالمبية والمستشارة في مجال دمج أصحاب الهمم، والسيدة ياسمين كاري المقيمة في دبي مع ابنها إليس من ذوي طيف التوحد. ويشارك في الحملة أيضاً ليث كمال، من ذوي التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه، ومحمد الغفلي، المدافع عن حقوق ذوي الصعوبات البصرية، وأحمد بطي، ممثلاً عن ذوي التحديات السمعية.

يُمثل هذا التوجه الاستراتيجي خطوة تعاونية مع مختلف الشركاء في مجتمع oneDXB في المطار، بما في ذلك طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشركات طيران أخرى، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ودناتا، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي، وهيئة الصحة بدبي، وسوق دبي الحرة، وسيركو، بما يضمن للضيوف تجربة سفر سلسة وشاملة.

تقدم مطارات دبي مجموعة من الخدمات لدعم الضيوف من ذوي التحديات المرئية والخفية. وتشمل مخطط السفر، وهو دليل مرئي إلكتروني لمساعدة الضيوف على الاستعداد لرحلتهم، وشريط عباد الشمس، وهو شارة تعريفية يُتيح الوصول إلى المسارات ذات الأولوية ومساراً مُلائماً لأصحاب الهمم في مختلف أنحاء المطار. وتشمل العروض الإضافية مواقف سيارات مجانية لمدة ساعتين، وسيارات أجرة مُخصصة، وخدمة الكراسي المتحركة، وحلقات سمع في أكثر من 520 نقطة، وصالة مخصصة بأجواء هادئة وصديقة للحواس في مبنى المسافرين 2.

-انتهى-

#بياناتشركات