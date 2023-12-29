الرياض، المملكة العربية السعودية: فاز مصنع شركة المراعي للمخبوزات في حائل، بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "بصمة" في فرعها الرئيسي كأفضل المشاريع المحفزة والداعمة لمسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسلم أمير منطقة حائل الجائزة خلال حفل بصمة في موسمها السادس على التوالي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023م لرئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله ناصر العتيبي

من جهته، عبر العتيبي عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأضاف: " إن هذه الجائزة تعبر عن مدى التزام شركة المراعي المتنامي بالاستثمار في التنمية المستدامة في منطقة حائل، وتؤكد دور الشركة الاستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 بكافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت خلال العام الماضي استثمارات موسعة في منطقتي حائل والجوف بقيمة تقارب 6.6 مليار ريال للتوسع في إنتاج الغذاء بالمملكة، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، والتواجد بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

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