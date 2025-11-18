عجمان، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة موريكس (Murex)، الرائدة عالمياً في حلول التداول وإدارة المخاطر ومعالجة العمليات لأسواق المال، لاعتماد منصة MX.3 for Islamic Finance ضمن عملياته في إدارة الخزينة.

تمثّل هذه الخطوة مرحلة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي لمصرف عجمان، إذ تهدف إلى بناء منظومة حديثة لإدارة الخزينة ترتكز على الكفاءة التشغيلية، والشفافية، وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعكس هذه الشراكة التزام المصرف بالابتكار وتبنّي الحلول التقنية المتقدمة بما يواكب تطلعاته للنمو المستدام.

من خلال هذه الشراكة، سيعتمد المصرف حل MXGO من موريكس، وهو حلّ متكامل مبني على MX.3 ، لتبسيط عمليات إدارة الخزينة بدءاً من إدارة التداول وحتى إدارة المخاطر، إضافة إلى تعزيز الحوكمة وتسريع طرح المنتجات المالية الإسلامية الجديدة. وقد تم اختيار شركة موركس لسجلها الإقليمي القوي وقدرتها على توفير حلول الخزانة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تدمج وظائف المحاسبة والمحاسبة التحوطية وإدارة الضمانات، وفق أعلى معايير الامتثال الشرعي و المهني.

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان:"تعكس شراكتنا مع موريكس التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي. إن اعتماد منصة MX.3 for Islamic Finance يتيح لنا تطوير منظومة الخزينة لدينا بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قدرتنا على الابتكار السريع وإدارة المخاطر بكفاءة. نحن نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في مستقبل المصرف، وفي القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا."

تجمع هذه الشراكة بين التوجه الرقمي لمصرف عجمان وخبرات شركة موريكس في ابتكار حلول لإدارة الخزينة، الأمر الذي يمهّد لبُنية تشغيلية قابلة للنمو والتطور المستمر. ومن خلال دمج التحليلات المتقدمة والأتمتة مع عمليات الخزينة، يعمل المصرف على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتطوير منتجات إسلامية تواكب تطلعات العملاء.

كما علّق إدوار باليير، الرئيس العالمي المشارك لتطوير الأعمال في شركة موريكس، قائلًا: "يسرنا التعاون مع مصرف عجمان لدعم مسيرته في التحول الرقمي لإدارة الخزينة. تقدم منصة MXGO بنية تقنية مرنة تدعم احتياجات الصيرفة الإسلامية وتسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز إدارة المخاطر. ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة لتحقيق أهداف مشتركة قائمة على الابتكار والتميز".

تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان على تطوير عملياته وتوسيع قدراته في مجال التكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال التعاون مع شركاء عالميين مثل موريكس، يواصل المصرف ترسيخ مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في الدولة، جامعاً بين الكفاءة التشغيلية، والابتكار، والحوكمة لتحقيق نمو مستدام.

عن مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.



نبذة عن موريكس

توفّر شركة موريكس حلول تكنولوجيا مالية شاملة ومتعددة الأصول للمؤسسات العاملة في أسواق المال، سواء على جانب البيع أو الشراء. ومع أكثر من 60 ألف مستخدم يوميًا في 65 دولة، تدعم منصتها المتكاملة MX.3 مجالات التداول، والخزانة، وإدارة المخاطر، وعمليات ما بعد التداول، إضافةً إلى إدارة الاستثمارات المتكاملة للأصول الخاصة والعامة.

وتساعد هذه الحلول العملاء على تلبية المتطلبات التنظيمية، وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، والتحكم في تكاليف تقنية المعلومات.

للمزيد من المعلومات:www.murex.com

.