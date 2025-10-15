عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان عن تعاونه مع شركة "أكسنتشر" )المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (ACN لدعم المرحلة التالية من رحلته في التحول الرقمي. ويجسّد هذا التعاون التزام المصرف بتعزيز قدراته التقنية والارتقاء بتجربة عملائه من خلال تبنّي نهج قائم على الابتكار والتحليل القائم على البيانات. وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف وتنفيذ حلول رقمية مبتكرة من شأنها تعزيز جاهزية المصرف الرقمية ورفع كفاءته التشغيلية في ظل مشهد مالي سريع التطوّر.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين السيد سالم الشامسي، رئيس العمليات في مصرف عجمان، ولوكا بيانكوني، رئيس خدمات القطاع المالي في شركة أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار ممثلي المؤسستين.

وقال سالم الشامسي، رئيس العمليات في مصرف عجمان: "يمثّل هذا التعاون مع أكسنتشر محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي لمصرف عجمان. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة أكسنتشر وفهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلية، نرسّخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية ترتكز على السرعة والتميّز والتخصّص. كما نهدف إلى تطوير التكنولوجيا والكوادر البشرية والابتكار المتمحور حول العميل بما يتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية ويعزّز جاهزيتنا لنمو مستدام ومستقبل واعد".

من جانبه، صرّح لوكا بيانكوني، رئيس خدمات القطاع المالي في أكسنتشر لمنطقة الشرق الأوسط:

"تركّز أكسنتشر على الدمج بين التكنولوجيا والإبداع البشري لتحقيق نتائج ملموسة. لقد اعتمدنا على إطارنا لأداء الأعمال عالية الكفاءة لتقييم نضج مصرف عجمان الرقمي، وتقديم توصيات مخصّصة لتعزيز الهوية الرقمية للمصرف وتقوية مكوّنات الصيرفة للأفراد، مما يمكّنه من المنافسة بجدارة مع المؤسسات الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية الصاعدة."

ويواصل مصرف عجمان تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير بنيته التقنية وتجديد خارطة طريقه الرقمية بما يواكب تطلعاته للنمو المستدام. وقد تعاونت "أكسنتشر" بشكل وثيق مع فريق تقنية المعلومات في المصرف لتحديد أولويات التطوير، ووضع المخططات المستقبلية ونماذج التشغيل المثلى، وتقديم توصيات استراتيجية شاملة لتحديث النظام المصرفي الأساسي وضمان جاهزيته للتشغيل الكامل.

وتمثّل نتائج التحليل الشامل الذي أجرته "أكسنتشر" الأساس لخارطة التحوّل الرقمي لمصرف عجمان، والتي تهدف إلى تعزيز مواءمة التكنولوجيا مع الاستراتيجية المستقبلية، وتحسين كفاءة العمليات التقنية، وترشيد التكاليف، والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التحوّل الجوهرية.

كما شمل التعاون إعداد استراتيجية رقمية شاملة وخارطة طريق تنفيذية تفصيلية، تم تطويرهما بعد مراجعة متكاملة للبنية الرقمية وتجربة المستخدم والهندسة التقنية ونموذج التشغيل الرقمي. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة تطوير الحلول الرقمية الحديثة، وبناء نواة مصرفية تركّز على العميل ضمن بنية مرنة قابلة للتوسّع، بما يعزّز قدرة المصرف على دخول أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائه، ومواصلة الابتكار في القطاع المالي.



نبذة عن مصرف عجمان:

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية

