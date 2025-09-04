عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف عجمان عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، حيث تدير أصولاً تُقدَّر بحوالي 21.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء إدارة الثروات في دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيوفر مصرف عجمان لعملائه إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من صناديق فرانكلين تمبلتون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمُسجَّلة في لوكسمبورغ، والتي تشمل: صندوق فرانكلين للتكنولوجيا المتوافق مع أحكام الشريعة، وصندوق فرانكلين العالمي متعدّد الأصول للدخل المتوافق مع أحكام الشريعة ، وصندوق تمبلتون العالمي للأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة. وتتيح هذه الصناديق فرصاً متنوعة للوصول إلى الأسواق العالمية عبر محافظ مُدارة بنشاط.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “تعزز هذه الشراكة قدرة عملائنا على الوصول إلى حلول استثمارية رائدة ومحافظ متنوعة من الصناديق العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع فرانكلين تمبلتون، نهدف إلى تقديم حلول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة محلية موثوقة.”

وتستند هذه الشراكة إلى رؤية مصرف عجمان الهادفة إلى تمكين العملاء من الاستفادة من خبرات استثمارية عالمية المستوى، بالشراكة مع مؤسسة تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وسجلاً قوياً في إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع خدمة فرانكلين تمبلتون لعملائها في أكثر من 150 دولة، إلى جانب خبراتها العميقة في الأسواق الناشئة والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، فإنها تُعد شريكاً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات على الحلول الاستثمارية المتوافقة مع القيم الإسلامية.

ومن جانبه، قال سانديب سينغ، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة فرانكلين تمبلتون: ’’يسعدنا توسيع حضورنا في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصرف عجمان. وباعتبارنا إحدى أكبر شركات إدارة الأصول التي تقدم صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فنحن ملتزمون بتوفير فرص استثمارية عالمية عالية الجودة. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة تمكن المستثمرين في المنطقة من الوصول إلى استراتيجيات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة متنوعة وتونشطة.‘‘

وتؤكد هذه الخطوة التزام مصرف عجمان طويل الأمد بتمكين عملائه من خلال تقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة.

عن بنك عجمان

بنك عجمان هو بنك إسلامي ذو رؤية طموحة قائمة على قيم النزاهة والثقة والشفافية، يسعى لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبجودة عالية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما يحرص البنك على مواكبة أحدث التقنيات التي تضمن للعملاء تجربة مصرفية متميزة تجمع بين التطور الرقمي واللمسة الإنسانية التي افتقدتها التطبيقات المصرفية في العصر الحديث.

يقع المقر الرئيسي لبنك عجمان في إمارة عجمان، ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان، ويُعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل البنك جهوده الحثيثة لترسيخ مكانة بارزة في القطاع المصرفي كمؤسسة إسلامية مستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن الأمثل في المجتمع، والاهتمام بموظفيه، لتقديم قيمة حقيقية للمساهمين والعملاء على حد سواء.

عن فرانكلين تمبلتون

شركة Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمارات، تدير عملياتها عبر شركاتها التابعة تحت اسم Franklin Templeton وتخدم عملاء في أكثر من 150 دولة. وتتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال خبراتها في إدارة الاستثمارات، وإدارة الثروات، والحلول التقنية. ومن خلال مديري استثماراتها المتخصصين، تقدم الشركة خبرة متعمقة على مستوى عالمي، بقدرات واسعة في أدوات الدخل الثابت، والأسهم، والاستثمارات البديلة، والحلول متعددة الأصول. ومع أكثر من 1,500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في أهم الأسواق المالية حول العالم، تمتلك الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا خبرة تمتد لأكثر من 75 عامًا، وتدير أصولاً تبلغ حوالي 21.6 تريليون دولار أمريكي حتى 13 يوليو 2025.

أسست الشركة وجودها في دولة الإمارات عام 2000. ويُعد مكتبها في دبي اليوم مركزًا إقليميًا لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، حيث يقدم الدعم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات عبر المنطقة، بما في ذلك بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والبنوك المركزية، ومكاتب العائلات، والبنوك الخاصة العالمية الموجودة محليًا. وبالاعتماد على هذا الحضور الإقليمي الراسخ، وسّعت فرانكلين تمبلتون التزامها تجاه الشرق الأوسط بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024.

