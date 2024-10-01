أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق خاصية رقمية جديدة وشاملة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب للحصول على بطاقة مصرفية مغطاة عبر تطبيق الهاتف المحمول. الميزة الجديدة تتيح للمتعاملين المعتمدين مسبقًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة مغطاة، والحصول على الموافقة الفورية والاتفاق على الحدود في غضون دقائق قليلة.

سيحسّن الابتكار الجديد تجربة المتعاملين لتصبح أكثر راحة وسهولة، حيث يمكنهم الاختيار من مجموعة متنوعة من البطاقات المصممة بحسب الطلب ومقارنة المزايا الفريدة الخاصة بكل منها مباشرة من التطبيق. وقد روعي في تصميم هذه الخاصية تعزيز سهولة الاستخدام وتمكين المتعاملين من متابعة طلبات الحصول على بطاقاتهم بسلاسة من خلال بضع نقرات بسيطة فقط على أجهزتهم المتحركة. عند التقديم، سيتم تقييم كل طلب على الفور، مما يضمن للمتعاملين تلقي ردود فورية بشأن حالة الموافقة. ولدى المتعاملين المرونة المطلوبة لتعديل حدود تغطية بطاقاتهم وتفضيلات الدفع وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يضمن بقاء قراراتهم المالية تحت سيطرتهم الكاملة.

ويمكن الاستفادة من الخاصية الرقمية الجديدة من خلال تجربة خالية تماماً من استخدام الورق، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتقديم أي مستندات. ويمكن للمتعاملين الحصول على البطاقة الرقمية مع إمكانية ترميزها واستخدامها على الفور في غضون دقائق. وقد صُممت هذه الخاصية عبر عملية مباشرة وواضحة تستند إلى خوارزميات وقواعد المخاطر الذكية، ما يضمن الكفاءة والأمان على حد سواء. وعند حصول المتعاملين على بطاقاتهم، يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات البطاقات، مثل البطاقات الإضافية وتحويلات الرصيد، والتي يمكن الوصول إليها عبر المنصات الرقمية.

معلقاً على الخاصية الجديدة، قال فرناندو بلازا، رئيس قسم الخدمات الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "من خلال إتاحة خاصية البطاقات المغطاة المحسنة عبر تطبيق مصرف أبو ظبي الإسلامي للهاتف المحمول، نؤكد التزامنا بتقديم تجربة تعاملات مالية سلسة ومحفزة وداعمة للمتعاملين. ومن خلال التصميم المطوّر لواجهة المستخدم، يمكن للمستخدمين الاختيار بسهولة من مجموعة متنوعة من البطاقات المصممة بحسب الطلب، ومقارنة المزايا وتحديد اختياراتهم، فقط من خلال بضع نقرات بسيطة. وإلى جانب التركيز على تعزيز السهولة والراحة للمتعاملين كأولوية، ستضمن هذه العملية المبسطة بقاء كافة القرارات المالية تحت سيطرة المستخدم."

من جانبه، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسرّنا أن نقدم هذه الخاصية الرقمية الجديدة لمتعاملينا، ما يعكس التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الراسخ بتلبية الاحتياجات المتغيرة لمتعامليه. ومن خلال إتاحة التقدّم بطلبات الحصول على البطاقات المغطاة وإداراتها بسهولة وسلاسة تامة من خلال تطبيقنا للهاتف المحمول، سنضمن راحة المتعاملين، ونمكنهم أيضاً من التحكم بشكل أكبر في قراراتهم المالية. وتشكل هذه المبادرة دليلاً ملموساً على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول خدمة المتعاملين وتواكب متغيرات المشهد الرقمي الحديث."

لبدء عملية التقدّم بطلب الحصول على البطاقات المصرفية المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي، ندعو المتعاملين لتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، ثم الضغط على أيقونة "البطاقة المغطاة"، واتباع خطوات سهلة وبسيطة لاستكمال طلباتهم بكفاءة. ويشكل التحديث الجديد لتطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهواتف المحمولة خطوة مهمة لدفع الإستراتيجية الرقمية القوية للمصرف، وبالتالي الارتقاء بتجربة المستخدم من خلال إمكانية الحصول على البطاقات المغطاة المصممة وفق احتياجاتهم بسهولة تامة، وتعزيز التزام المصرف بالابتكار في حلوله المصرفية الرقمية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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