الاتفاقية تعكس التزام مجموعة تدوير بتحويل النفايات إلى قيمة مستدامة والاستفادة منها كمصدر للطاقة

المشروع سيدعم تحقيق استراتيجيات الإمارات للطاقة النظيفة والحياد المناخي، والمساهمة في خفض الانبعاثات في واحد من أكبر مراكز الطيران في العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ومجموعة تدوير، الرائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها، عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة، تتعاون بموجبها الشركتان في تطوير أول مشروع على نطاق تجاري لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في أبوظبي.

وستعمل المحطة الواقعة في أبوظبي على تحويل نحو 500 ألف طن من النفايات سنويًا إلى وقود طيران مستدام، عبر عملية إنتاج هجينة تجمع بين استخدام الطاقة المتجددة لإجراء التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات لاستخلاص غاز اصطناعي يُحول لاحقًا إلى وقود طيران مستدام باستخدام مجموعة من العمليات الكيميائية المعتمدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تلتزم ’مصدر‘ بالعمل على تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي من خلال بناء شراكات فعالة وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. وسيسهم المشروع في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الطيران المستدام، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، فضلاً عن دوره الفاعل في خفض الانبعاثات الكربونية. وإننا نتطلع إلى التعاون مع مجموعة تدوير لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق نتائج ملموسة في إزالة الكربون على مستوى الدولة وخارجها".

وقال على الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة مجموعة تدوير انسجامًا مع مهمتنا في إدارة النفايات بكفاءة باعتبارها موردًا زاخرًا بالقيمة، لتحقيق أقصى استفادة منها، مع إمكانية تحويلها إلى مصدر رئيسي لإنتاج الطاقة. ومن خلال شراكتنا مع مصدر، نعزز ريادة دولة الإمارات للابتكار في قطاع الطاقة النظيفة عبر عمليات تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، باعتباره منتجًا أساسيًا للحفاظ على نظافة البيئة، كما نستعرض معًا الإمكانات الهائلة للنفايات، ونساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي الصفري، والارتقاء بمعايير التحول المستدام على الصعيد العالمي."

ومن المتوقع أن يغطي المشروع أسواقاً متعددة عند دخوله حيز التشغيل، مما يسهم في جعل أبوظبي مركزًا إقليميًا لوقود الطيران المستدام، ويدعم جهود إزالة الكربون من هذا القطاع الذي أسهم بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). ويتمتع وقود الطيران المستدام بإمكانات تتيح خفض الانبعاثات الكربونية خلال كافة مراحل الاستخدام بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطيران التقليدي، وذلك بحسب دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ويمثل المشروع أيضاً خطوة مهمة نحو تحقيق العديد من الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، وسياسة أبوظبي للهيدروجين منخفض الكربون، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، واستراتيجية أبوظبي للتغير المناخي، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن خلال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، سيسهم المشروع في تحقيق هدف "تدوير" الاستراتيجي بتحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، وإنشاء سلاسل قيمة جديدة في إدارة النفايات والهيدروجين الأخضر والوقود المتجدد.

واستناداً إلى خبرة "مصدر" الواسعة في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين، وخبرة مجموعة "تدوير" في تعزيز استخلاص القيمة من النفايات عبر شراكات محلية ودولية، سيسهم هذا المشروع في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في ابتكارات الطاقة النظيفة. وتتوافق هذه المبادرة مع طموحات أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الوقود منخفض الكربون، مع تحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة والنقل المستدام.

لمحة عن "مصدر"

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

نبذة عن مجموعة تدوير

تقود مجموعة تدوير التابعة لـ "القابضة" (ADQ) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتهدف الرؤية الاستراتيجية للشركة إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات من خلال استخلاص القيمة منها.

وبصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات في أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، لدى مجموعة تدوير أهدافاً دولية طموحة تسعى من خلالها للقيام بمساهمات مهمة لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة مواقع مراكز جمع المواد القابلة لإعادة التدوير التابعة لمجموعة تدوير، وكذلك نقاط الجمع وأجهزة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وغيرها.

