الدوحة، قطر : حصدت «مشيرب العقارية» جائزة «إنك أرابيا» لأفضل الشركات 2025 في فئة المدن الذكية والابتكار الحضري عن «مشيرب قلب الدوحة». وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، تقديراً للشركات الرائدة التي تُعيد تعريف القطاعات من خلال الابتكار والأثر والقيادة، حيث تسلّم المهندس فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، هذا التكريم.

وعلى صعيد متصل، تحتفي جوائز «إنك أرابيا» لأفضل الشركات بالمؤسسات التي تقود التغيير الهادف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُكرّم فئة المدن الذكية والابتكار الحضري تحديداً المشاريع التي تُظهر التميز في التطوير الحضري المستدام والتكامل التكنولوجي والتصميم المتمحور حول المجتمع.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال المهندس/ فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ «مشيرب العقارية»: "يشرّفنا تسلّم جائزة «إنك أرابيا» لأفضل الشركات، التي تُقدّر رؤيتنا لخلق بيئات حضرية مستدامة وذكية، متجذرة في الثقافة ومتمحورة حول الإنسان. تظهر «مشيرب قلب الدوحة» ما يمكن تحقيقه عندما يُوجّه الابتكار بالتراث والمجتمع. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا بالارتقاء بالمعايير العالمية في التطوير الحضري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعزّز قناعتنا بأن مدن المستقبل يجب أن تُبنى على أساس من الإشراف البيئي والتكامل التكنولوجي والحفاظ على الهوية الثقافية. حيث نواصل العمل بإلهام لتشكيل مساحات حضرية تُثري الحياة وتُكرّم التراث."

يأتي هذا التكريم في أعقاب سلسلة من الجوائز الدولية التي حصدتها «مشيرب العقارية» في عام 2025، تأكيداً على نهجها في إعادة الإحياء الحضري الذي يجمع بين التصميم المستدام والحفاظ على التراث الثقافي. وقد نالت «مشيرب قلب الدوحة» تقديراً لتميّزها في مجالات الاستدامة والتصميم والابتكار من جوائز «آسيا العقارية»، وجوائز «الاقتصاد العالمية»، وجوائز «جرين آبل»، وجوائز «البيئة المبنية الذكية»، وجوائز «لاكشري لايف ستايل»، وغيرها من الجوائز المرموقة.

نموذج حي للمدن الذكية والمستدامة

ينبع هذا التقدير من فلسفة أساسية تتجاوز التطوير التقليدي. فـ «مشيرب قلب الدوحة» مدينة متكاملة وقابلة للسير على الأقدام، تمزج التراث القطري بالتكنولوجيا المتقدمة والتصميم المستدام، لتقف كأول مشروع لإعادة إحياء قلب مدينة مستدام من نوعه في العالم.

ويبقى الابتكار محورياً في عمل «مشيرب العقارية». تُجسّد «متاحف مشيرب» هذا النهج، حيث تحوّل البيوت التراثية إلى مساحات تفاعلية يُعاش فيها التاريخ من خلال المنصات الرقمية والسرد القصصي الغامر وأرشيفات التاريخ الشفوي. ويقدّم كل بيت سردية متميزة، من الحوار في بيت بن جلمود إلى مبادئ التطوير الحضري المستدام في بيت محمد بن جاسم، بما يُشرك الطلاب والعائلات والزوار الدوليين.

وفي سياق متصل، تعمل «مشيرب قلب الدوحة» كنموذج أولي للحياة الحضرية الذكية والمستدامة، إذ تدمج حلول التنقل المتقدمة ونظام التبريد المركزي للمنطقة والمباني الموفرة للطاقة والبنية التحتية الذكية. وتُظهر المبادرات التكميلية مثل مشروع Liquid3 مع أكاديمية قطر مشيرب وبرنامج الأسطح الخضراء تكامل التكنولوجيا والاستدامة والمشاركة المجتمعية.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

