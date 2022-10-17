اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة بهدف توفير طاقة نظيفة كافية لتلبية إجمالي متطلبات الطاقة السنوية المتوقعة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تواصل ماجد الفطيم، وهي جزء من شركة ماجد الفطيم العقارية، جهودها نحو تطوير مجمعات سكنية ومباني تعتمد معايير صديقة للبيئة وتدعم الاستدامة، استناداً إلى مفاهيم عصرية وحلول مبتكرة. واليوم، تنطلق بآفاق واسعة وخطوات نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة، من خلال مساعيها الدؤوبة لتطوير مجتمعات مزدهرة وأكثر استدامة تجمع بين مفهوم الرفاهية والحفاظ على البيئة.

وانطلاقاً من ريادتها في تصميم وبناء أول مشروع في دبي يحصل على شهادة اعتماد BREEAM وأول مبنى بتصميم إيجابي صفري في المنطقة، تحرص ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة على ضبط استهلاك الطاقة والمياه والتعامل بمسؤولية مع النفايات في مشروع تلال الغاف، الوجهة السكنية الرائدة في دبي والمصممة بناء على طراز المنتجعات. وفي إطار مساعينا البيئية هذه فإننا نبحث باستمرار عن طرق وتدابير تهدف إلى تقليل بصمتنا البيئية في مختلف جوانب المجتمع، بدءاً بتوفير بنية تحتية خضراء ومسطحات مائية بشكل واسع النطاق في جميع أنحاء المشروع لتقليل تأثير الجزر الحرارية الحضرية، وصولاً إلى استخدام حلول للطاقة النظيفة في جميع المباني العامة والخاصة في المجمع السكني.

ويُجسد اعتماد النظام الهجين الجديد للطاقة الشمسية في مكاتب العمل المتواجدة في مشروع تلال الغاف إضافة مهمة إلى العناصر البيئية المتنوعة في هذا المشروع. وقد تم إعداد هذا النظام بما يتيح له تقليل البصمة الكربونية للمكتب الميداني بمقدار 222 طناً خلال 12 شهراً، وهو ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتطلبها تزويد نحو عشرة منازل بالكهرباء لمدة عام كامل. ويساهم هذا النظام بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، جراء توفير الوقود فقط.

وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة الطاقة مباشرة لمكاتب وحدة إدارة مشروع تلال الغاف، بالإضافة إلى منطقة وحدات العرض المجاورة وكبائن التخزين، وتتألف من 133 وحدة طاقة شمسية، و150 بطارية ليثيوم أيون، وعاكس تيار مستمر بقوة 116 كيلو واط في الساعة. ويتمتع هذا النظام بالقدرة الكافية لتلبية إجمالي متطلبات الطاقة السنوية المتوقعة والتي تبلغ 169,965 كيلوواط في الساعة. وجدير بالذكر أن حوالي ثلثي هذه المتطلبات سيتم توليدها من خلال منظومة الطاقة الشمسية، بينما سيتم تلبية النسبة المتبقية والبالغة حوالي 32%، بواسطة مولدات الديزل.

وفضلاً عن المساهمة الهامة بتحقيق أهداف الاستدامة لشركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، فإن استبدال النظام التقليدي الذي يعمل بالديزل بنظام هجين يعتمد على الطاقة الشمسية ينطوي على فائدة إضافية تتمثل في تحقيق فائض كبير في تكلفة إنتاج الطاقة في الموقع تزيد عن 56% مقارنة بمستويات الإنفاق السنوية المسجلة سابقاً. أما على صعيد الكفاءات التشغيلية، فقد أتاحت قدرات "التوصيل والتشغيل" التي يتمتع بها هذا النظام تنفيذ نشره بسرعة وبدون أي توقف لمصدر الطاقة أثناء تثبيته.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع. www.tilalalghaf.com

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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