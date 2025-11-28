الرياض: قدمت شركتي ركاز وزايا صورة لافتة عن التطور الديناميكي للقطاع العقاري في المملكة خلال فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025، حيث قدمتا مشروعات استراتيجية وشراكات مبتكرة تجمع بين السكن الراقي والمساحات التجارية والفندقية المتكاملة. وتعكس هذه المبادرات التزام الشركتين بالابتكار وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويعزز مسيرة التحول العمراني المتنامي نحو مدن عصرية تركز على جودة الحياة ورفاهية السكان.

وتمتلك ركاز محفظة واسعة ومتنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية التي تتميز بمواقع استراتيجية، حيث تركز على الابتكار وتطبيق المعايير العالمية في التصميم والبناء، لتلبية توقعات السكان والمستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. وقد أعلنت الشركة عن عدة شراكات استراتيجية خلال مشاركتها في فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025، أبرزها تعاونها مع شركتي Logistiya وفرصة كابيتال لإطلاق صندوق عقاري لوجستي ضمن مشروع ذا نود بالرياض، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 97,000 متر مربع لتطوير مجمع مخازن من الفئة "A" بمساحة 67,000 متر مربع، المتوقع تشغيله في عام 2027، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على المرافق الحديثة، إضافة إلى جذب المستثمرين الباحثين عن أصول طويلة الأجل مدرة للدخل.

كما تعاونت ركاز مع شركة PLP Architecture لتطوير برج ركاز الجديد بمدينة الخبر، الذي جمع بين التصميم المعماري الفاخر والخدمات المتميزة، ويضم فندقاً راقياً يضم 150 غرفة، بالإضافة إلى 80 وحدة سكنية فندقية ذات علامة BRANDED، ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين رفاهية السكن والضيافة الفاخرة. وفي هذا السياق، قال السيد خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز: "يمثل برج ركاز في مدينة الخبر نموذجاً لرؤيتنا في تقديم مشاريع مبتكرة تجمع بين التصميم المعماري الفاخر والخدمات المتكاملة، حيث نتيح تجربة فريدة للسكن والضيافة في مكان واحد. نحرص من خلال هذا المشروع على تقديم قيمة حقيقية للمستثمرين، وتعزيز جودة حياة السكان، بما يتماشى مع طموحاتنا في دعم التحول العمراني المستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

من جانبها، أطلقت شركة زايا مشروع أبفيدا متعدد الاستخدامات بالخبر، الذي يضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع 373 موقف سيارة، مقدمًا تجربة عمرانية معاصرة بطابع عالمي وهوية محلية. كما أبرمت زايا شراكة مع Beijing Properties لتطوير برج ركاز الجديد بمدينة الخُبر بما يضمن للبرج حضورًا معماريًا استثنائيًا وهوية معاصرة فريدة تجمع بين الابتكار والفخامة.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات مثلت خطوة نوعية عززت منظومة التطوير العقاري المتكاملة في المملكة، وساهمت في دعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مزدهر وبيئة عمرانية عالمية المستوى. وقدمت المشروعات الرائدة تجربة متميزة جمعت بين أعلى مستويات الجودة والابتكار، حيث لاقت اهتماماً وإعجاباً كبيرين من الزوار خلال فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025، الذين تفاعلوا بشكل واضح مع كل مشروع واستكشفوا التصميمات المعمارية الفاخرة والخدمات المتكاملة. وساد المكان شعور بالحماس والإعجاب، ما جسد حيوية سيتي سكيب وقدرتها على جمع المستثمرين والخبراء والزوار في تجربة عمرانية مفعمة بالطاقة، مؤكدة مكانة ركاز وزايا كرائدتين في تقديم مشروعات تجمع بين الابتكار والجودة وتجارب عمرانية استثنائية.

