o الحدث: كلمة رئيسة في المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا 2025

o التاريخ: 18 نوفمبر 2025

o المكان: جراند حياة - الخبر

سلّط النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر في أرامكو السعودية، الأستاذ عبدالحميد الدغيثر، الضوء على التحوّل الذي يمكن أن تُحدثه هندسة ميكانيكا الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة في رسم مستقبل قطاعات: الحفر، والإنتاج، وإدارة المكامن، وصناعة التعدين.

وأوضح الدغيثر خلال كلمة رئيسة ألقاها، اليوم، في المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا 2025 (ميكانيكا الأرض)، الكيفية التي تُسهم بها النمذجة الجيوميكانيكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف ذكاء باطن الأرض، وتعزيز التميّز التشغيلي.

وقال الدغيثر: "في مجال الحفر، تُحدد ميكانيكا الأرض التوازن الدقيق بين قوة التكوينات والضغط. بينما تُسهم في مجال الإنتاج، في إطالة عمر الأصول وإنتاجيتها من خلال نمذجة تصاميم التشققات، وإدارة التحديات".

وحول التأثير الذي يمكن أن تحدثه تقنيات ميكانيكا الأرض المتقدمة، قال الدغيثر: "تُتيح النماذج التنبؤية الآن للمهندسين محاكاة أنظمة الضغط قبل بدء الحفر. وتُوجّه البيانات الفورية من أجهزة الاستشعار في قاع البئر التعديلات في ثوانٍ معدودة، وليس ساعات. كما ستُسهم مبادئ ميكانيكا الأرض في دعم تخزين ثاني أكسيد الكربون. ويُحدث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحوّلًا حقيقيًا في مجالنا، ويساعد على خلق القيمة، وتعزيز السلامة، وتسريع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة. فالمستقبل لمن يحصد ثمرة تحليل البيانات ببراعة تربط الأرقام بالمعنى، وتدفع عجلة تقدم الأعمال".

ويُعد المؤتمر الدولي لميكانيكا الأرض الذي تستضيفه أرامكو السعودية هذا العام، حدثًا سنويًا يجمع الخبراء في مجال ميكانيكا الأرض من أكثر من 30 دولة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، ومواجهة التحديات، والابتكار، والإسهام في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة. ويركز المؤتمر هذا العام على موضوع: "ميكانيكا الأرض: ابتكارات وحلول لاستدامة الطاقة ومرونتها".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

-انتهى-

#بياناتشركات