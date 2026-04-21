مساهمة بقيمة 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) في اقتصاد دبي، مدفوعة بالابتكار المالي القائم على الذكاء الاصطناعي وتدفّقات رؤوس الأموال العالمية

استحداث 25 ألف وظيفة جديدة تدعم المهارات المتقدمة، وتعزّز التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وتُسهم في تطوير الجيل القادم من الخدمات المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن مبادرة استراتيجية غير مسبوقة لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية ونسيجه العمراني وأنظمته الخاصة لتنمية المواهب ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التحول الجذري في وقت لا تزال فيه العديد من المراكز المالية العالمية تختبر إمكانات تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات عملها. ويتطلع مركز دبي المالي العالمي بذلك ليصبح منطقة ذات ولاية قضائية يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العملبدءاً من الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، إلى أنظمة تنمية المواهب، والبنية التحتية، وحتى البيئة العمرانية للمركز. وبدلاً من تنفيذ مشاريع تجريبية محدودة، يعتزم المركز دمج الذكاء الاصطناعي في صميم منظومته التشغيلية.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد وضع الأساس لهذا التحول في عام 2023 عبر إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، واعتماد سياسات حوكمة البيانات، وإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بالمركز. وأطلق المركز أربع حالات استخدام مرتبطة بالامتثال وإدارة علاقات العملاء.

تساهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة المركز نموذجاً عالمياً يحتذى به لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وسيحقق المركز فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة. ويستند المركز في ذلك إلى سرعة التنفيذ بفضل تحرره من الإجراءات والقيود التنظيمية التي تعاني منها بعض المراكز المالية التقليدية، بالإضافة إلى قدرته على العمل على نطاق واسع في مختلف القطاعات وتقديم عروض شاملة للعملاء، مما سيجعله معياراً عالمياً للمراكز المالية الكبرى في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيصبح مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في العالم يوفر أداة مشتركة للذكاء الاصطناعي - أو ما يُعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة كخدمة - لشركات الخدمات المالية. كما سيتمكن من تصدير برمجيات حوكمة الذكاء الاصطناعي والكوادر المدربة إلى دول الجنوب العالمي. وستشهد منظومة المركز أيضاً دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المادي، بما في ذلك الروبوتات وحلول التنقل الذاتي والتوائم الرقمية، ضمن القوانين واللوائح المالية. وسيكون المركز أول من يقدم مجمعاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي يجمع بين التنظيم والتدريب والحوسبة والذكاء الاصطناعي المادي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يمثّل تطوّر مركز دبي المالي العالمي ليصبح أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي خطوة مفصلية في صعود دبي بوصفها عاصمة عالمية لمستقبل القطاع المالي. ومع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد المالي العالمي، تُرسّخ هذه المبادرة دور دبي في وضع معايير جديدة للابتكار والثقة والتنافسية. وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ((D33، تؤكد هذه الخطوة التزامنا ببناء اقتصاد مرن واستشرافي، وترسيخ مكانة الإمارة في صدارة التبنّي المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية على مستوى العالم."

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نعلن اليوم عن خطوة غير مسبوقة عالمياً، حيث سيصبح مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي يعتمد في جوهره على الذكاء الاصطناعي. ولا يتعلق الأمر بتجارب محدودة للذكاء الاصطناعي، بل بدمجه في أطرنا القانونية وبيئتنا التنظيمية وأنظمة تطوير المواهب والبنية التحتية للمركز.

وبهذا، سيضع مركز دبي المالي العالمي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول ، مع تحقيق أثر ملموس يشمل إضافة قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم إماراتي)، واستحداث 25 ألف وظيفة جديدة.»

تطوير القطاع

سيتبنى مركز دبي المالي العالمي، ضمن هيكله القانوني والتنظيمي، أطراً أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على النشاط البشري فحسب؛ وإنما تشمل أيضاً وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما يعزز مكانته في طليعة الابتكار المسؤول. وعلى صعيد العمليات التشغيلية، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل المؤسسي وأنظمة الامتثال وتقديم الخدمات المالية لخلق أنظمة مالية ذكية ومؤتمتة وموثوقة بالكامل.

كما يطمح المركز لأن يصبح الوجهة العالمية الأولى لشركات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ساعياً إلى منافسة سنغافورة ولندن من حيث كثافة الشركات الناشئة، وتمويل رأس المال الاستثماري، وإنشاء شركات مليارية.

قوى عاملة لمستقبل واعد

لتمكين تطوير المواهب في القطاع، سيعمل مركز دبي المالي العالمي على بناء القدرات اللازمة للتنسيق بين الإنسان وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نطاق واسع، وذلك من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الأنظمة، ومنح شهادات فنية معتمدة. وستساهم البنية التحتية للمنظومة في حفز الابتكار من خلال مراكز متخصصة، ومسرعات أعمال، ومنصات استثمارية، وشراكات استراتيجية. ويشمل ذلك توفير برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للمهنيين بمن فيهم المواطنين الإماراتيين.

وسيحظى موظفو سلطة مركز دبي المالي العالمي بدعم من العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين لتحسين القدرة الإنتاجية، وممارسات الحوكمة، وآليات اتخاذ القرارات، والارتقاء بتجربة العملاء.

البنية التحتية الذكية

على صعيد البنية التحتية المادية، وبحلول عام 2030، سيمتلك مركز دبي المالي العالمي نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، والتي ستشكّل معاً مدينةً متكاملة تعمل باستخدام أجهزة استشعار متطورة؛ ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى تركيب الآلاف من أجهزة الاستشعار هذه. وستعمل هذه العناصر مجتمعةً كنظام تشغيل أساسي يدعم المركز ليكون بذلك أول منطقة حضرية في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع ذلك، ستساهم كفاءة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة. وستتولى الروبوتات تنفيذ بعض أعمال الصيانة والأمن.

يرتكز هذا التحول النوعي للمركز على ريادة دبي في مجال الابتكار، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، ومرونة أطرها التنظيمية، وترابطها العالمي. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي بالفعل المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يستضيف آلاف الشركات المسجلة النشطة، ومنظومة متكاملة من المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وشركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات المهنية. ومن خلال توافقه مع استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والطموحات الوطنية للدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، سيعمل المركز على تحويل الأبحاث إلى أطر تنظيمية، وسيحوّل كذلك الابتكار إلى تطبيقات عملية، والسياسات إلى بنية تحتية فعالة.

تتجلّى التزامــات مركز دبي المالي العالمي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي من خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي سيجمع أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة. ويُقام المهرجان في مركز دبي التجاري العالمي يومي 26 و27 أكتوبر 2026، فيما فُتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: dubaiaifestival.com.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

