القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري، إحدى الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير مشروع سراي متعدد الاستخدامات بمساحة 1330 فدان أي ما يقارب 5.5 مليون متر مسطح، وذلك بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه مصري. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطط شركة مدينة مصر الطموحة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء وتوفر لهم نمط حياة مميز بالإضافة لتطوير السوق العقاري المصري.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس/ سعد محمود محمد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري، بحضور مجموعة من كبار قيادات الشركتين. وتشمل مذكرة التعاون إسناد أعمال تنفيذ المباني السكنية والأسوار والصرف السطحي للحدائق لعدد 14 مبني بالمجاورة S2 بمساحة بنائية قدرها 82,527 متر مربع على مساحة أرض قدرها 31,640 متر مربع، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإنشاءات حتى سبتمبر2025.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص شركة مدينة مصر على تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها، والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المخصص، وذلك من خلال التعاون مع شركة أبو الوفا للمقاولات، والاستفادة من خبراتهما الواسعة ومهاراتها المتقدمة في مجال التطوير العقاري، لضمان تنفيذ أعمال مشروع سراي بأعلى جودة وأفضل معايير.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "لدينا رؤية طموحة لتطوير مشروع سراي بفضل موقعه المميز، وتصميمه الفريد، كجزء من التزامنا الراسخ بإنشاء مجتمعات مستدامة في جميع جوانب عملياتنا. " "وأضاف: "شراكتنا مع أبو الوفا للمقاولات هي امتدادا لسلسلة نجاحات شركة مدينة مصر في التعاون مع كيانات موثوقة لديها القدرة على تحقيق استراتيجيتنا ونثق أن هذا التعاون سيضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، بما يفوق توقعات وتطلعات عملائنا ويحقق لهم قيمة مضافة واستثنائية."

من جانبه صرح المهندس /سعد محمود محمد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري قائلا: "نفتخر بالتعاون مع شركة مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر، لتطوير مشروع سراي استنادا إلى خبراتنا الممتدة لأكثر من 50 عامًا من الشراكات الناجحة، لبناء مشاريع متكاملة وذكية وفقا لأعلى التقنيات الهندسية ومعايير الاستدامة. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك في تعزيز ممارسات الاقتصاد المستدام في صناعة البناء والتشييد، مما يوفر مزايا بيئية واقتصادية."

ويعتمد تصميم سراي على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، تمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، يقع موقع سراي استراتيجياً على طول طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي ممتاز على بُعد 10 دقائق فقط من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعلى بُعد 15 دقيقة من الطريق الدائري، وعلى بُعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يضمن سهولة الوصول.

تعمل مجموعة أبو الوفا منذ عام 1974 في مجال البناء والتشييد والمقاولات المتكاملة لقاعدة عملائها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. تفتخر أبو الوفا بتزويد السوق بمنتجات فائقة الجودة في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والسكن والبنية التحتية والتعليم وذلك انطلاقا من مكانتها الرائدة كمنظومة خدميه متكاملة ومؤثرة من خلال تبنّي أحدث التقنيات الهندسية، وتطبيق الممارسات البيئية الفعالة، وتقديم مشاريع ذكية ومستدامة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تمتلك مدينة مصر مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

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