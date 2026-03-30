أعلنت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي المنشأه الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، عن افتتاح مركز أورام الجهاز العصبي، في خطوة جديدة تعزز خدمات الرعاية المتخصصة في علاج أورام الدماغ والجهاز العصبي، وذلك من خلال تعاون مشترك بين معهد برجيل للأورام ومعهد علوم الأعصاب في مدينة برجيل الطبية، ويهدف المركز إلى توفير رعاية متكاملة ومتقدمة للمرضى عبر فريق طبي متعدد التخصصات يجمع خبراء في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري والأورام الطبية والعلاج الإشعاعي والتشخيص الدقيق.

ويأتي إطلاق المركز ضمن استراتيجية المدينة الطبية بتوفير الرعاية المعقدة و المراكز المتخصصة القادرة على التعامل مع الحالات المعقدة لأورام الجهاز العصبي للبالغين والأطفال، والتي تتطلب دقة عالية في التشخيص والعلاج وتعاوناً وثيقاً بين مختلف التخصصات الطبية، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن أورام الدماغ تمثل نحو 2% من إجمالي حالات السرطان، إلا أنها تعد من أكثر الأورام تعقيداً نظراً لتأثيرها المباشر على وظائف الدماغ الحيوية، ما يجعل التشخيص المبكر والعلاج المتخصص عاملين أساسيين في تحسين النتائج وتجربة ورحلة المريض، ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، إن افتتاح مركز أورام الجهاز العصبي يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية المتقدمة في دولة الإمارات، مؤكداً أن المدينة الطبية تواصل الاستثمار في التخصصات الدقيقة التي تسهم في تطوير خدمات علاج الأمراض المعقدة، حيث تحرص إدارة مدينة برجيل الطبية على تطوير المراكز المتميزة التي تجمع بين الخبرات الطبية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تقديم رعاية متكاملة للمرضى، ويشكل مركز أورام الجهاز العصبي خطوة مهمة في توفير خدمات متخصصة لمرضى أورام الدماغ والجهاز العصبي، من خلال فريق طبي يعمل وفق نهج متعدد التخصصات يضع المريض في قلب عملية العلاج.

نهج متعدد التخصصات

من جانبه، أكد البروفيسور حميد الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، أن المركز يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية المتقدمة لمرضى الأورام العصبية في المنطقة، موضحاً أن علاج أورام الجهاز العصبي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين عدة تخصصات طبية، تشمل جراحة الأعصاب والأورام الطبية والعلاج الإشعاعي والتشخيص الدقيق وعلم الأمراض الجراحي، ومن خلال هذا المركز يتم توفير نموذجاً متكاملاً للرعاية يعتمد على أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، بما في ذلك الطب الدقيق والعلاجات الموجهة، بهدف تحسين نتائج العلاج وجودة حياة المرضى.

وأوضح الشامسي أن التطورات العلمية الحديثة في مجال الأورام، بما في ذلك التحليل الجزيئي للأورام والتطور في تقنيات العلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية المتقدمة، ساهمت في تحسين فرص العلاج لدى العديد من المرضى، مشيراً إلى أن وجود مركز متخصص في أورام الجهاز العصبي يتيح توظيف هذه التقنيات ضمن منظومة علاجية متكاملة.

وأكد الدكتور عصام الجمل استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مدينة برجيل الطبية، أن مركز أورام الجهاز العصبي، سيوفر بيئة متكاملة تجمع بين مختلف التخصصات الطبية لمناقشة الحالات المرضية المتعلقة بأورام الدماغ ضمن لجان متعددة التخصصات، ما يساعد على وضع خطة علاج دقيقة ومناسبة لكل مريض، كما يتم الإعتماد على الخبرات الطبية العالمية و على أحدث التقنيات الجراحية التي تساعد على إزالة الأورام بدقة مع تقليل المضاعفات المحتملة.

بدوره، أشار الدكتور محمد عاطف الزغبي، استشاري جراحة المخ والأعصاب ومدير مركز أورام الجهاز العصبي في مدينة برجيل الطبية، إلى أن جراحات أورام الدماغ تتطلب دقة جراحية عالية واستخدام تقنيات متطورة للحفاظ على وظائف الدماغ الحيوية، موضحاً أن المركز يضم غرفة عمليات متقدمة لجراحات المخ والأعصاب مزودة بجهاز الرنين المغناطيسي داخل غرفة العمليات (Intraoperative MRI) ، وهي تقنية متطورة تتيح للجراحين تصوير الدماغ أثناء العملية الجراحية نفسها، إلى جانب نظام الملاحة الجراحي حيث يساعد هذا النظام على تحديد موقع الورم بدقة عالية والتحقق بشكل فوري من إزالة الورم بالكامل خلال العملية، ما يسهم في تقليل الحاجة إلى عمليات إضافية ويعزز مستوى الأمان والدقة الجراحية، وتعد هذه التقنية من الأنظمة المتقدمة التي لا تتوفر في كثير من المنشآت الطبية المتخصصة.

ويقدم مركز أورام الجهاز العصبي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية التي تقدم للبالغين والأطفال، تشمل التشخيص المتقدم باستخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي والتحليل الجزيئي، وجراحات الدماغ المتقدمة، والعلاج الإشعاعي الدقيق، إلى جانب العلاجات الدوائية الحديثة، كما يعمل الفريق الطبي على متابعة المرضى بعد العلاج وتقديم برامج دعم شاملة تشمل إعادة التأهيل والرعاية المتكاملة.

ويمثل افتتاح المركز إضافة نوعية إلى جهود دولة الإمارات في تطوير الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز القدرة على تشخيص وعلاج الحالات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسخ مكانة مدينة برجيل الطبية مركزاً إقليمياً متميزاً في التخصصات الطبية الدقيقة، فيما حضر حفل الإفتتاح الذي أقيم في مدينة برجيل الطبية، الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة وعدد من المسؤولين.

