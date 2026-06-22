الإمارات العربية المتحدة : حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية – عجمان، المؤسسة الطبية تحت إشراف المكتب الطبي والتابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة متكاملة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على الاعتماد من المستوى الرابع ضمن المبادرة الوطنية للمستشفيات الصديقة لسلامة المرضى التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو أرقى درجات التميز ضمن الإطار العالمي لسلامة المرضى.

ويشكل هذا الإنجاز الاستثنائي نقلة نوعية في مسيرة تطور مدينة الشيخ خليفة الطبية – عجمان، ويأتي ثمرة تقييمٍ شامل أجرته المبادرة لجميع منشآت وعمليات المستشفى. ويعكس المستوى الرابع، وهو الأعلى، الأداء المتميز في مجالات سلامة المرضى والجودة السريرية وحوكمة الرعاية الصحية، كما يسلط الضوء على مواكبة المستشفى لإطار عمل منظمة الصحة العالمية والالتزام الراسخ بأعلى معايير رعاية المرضى.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عارف علي عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي في مجموعة بيور هيلث: "يمثل حصول مدينة الشيخ خليفة الطبية - عجمان على اعتماد من منظمة الصحة العالمية تجسيداً ملموساً على التزامنا الراسخ بأعلى المعايير العالمية وسلامة المرضى والتميز السريري، كما يعكس هذا الإنجاز الاستثنائي تركيزنا الاستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ركائز سلامة المرضى والتميز السريري في صلب خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها ضمن مختلف مراكزنا الطبية".

ومن جانبه، قال خميس المنصوري ، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية - عجمان: "نفخر بحصولنا على أعلى مستويات الاعتماد من برنامج مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى من منظمة الصحة العالمية، ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ثمرة الالتزام والمهنية والتعاون الكبير بين أفراد طاقم العمل في جميع الأقسام، كما يؤكد هذا التكريم تلقي مرضانا لخدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أرقى المعايير العالمية المعتمدة في مجالات السلامة والجودة".

وتأتي مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى ضمن جهود منظمة الصحة العالمية، وهي مصممة لتقييم المستشفيات وفق معايير صارمة تشمل مجالات القيادة، والممارسات السريرية الآمنة، وحماية حقوق المرضى، والوقاية من العدوى، وإدارة الأدوية،

والعمل المتواصل على تحسين مستويات الجودة، وتقدم المبادرة الاعتماد من المستوى الرابع فقط للمستشفيات التي تظهر تميزاً استثنائياً في جميع الأقسام والمجالات.

ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مدينة الشيخ خليفة الطبية - عجمان بوصفها مؤسسة طبية وطنية رائدة في مجالات سلامة المرضى وجودة الرعاية الطبية، كما يؤكد التزامها الراسخ بالعمل الدؤوب على تطوير خدماتها، وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية التي أسهمت في حصول المستشفى على هذا التكريم العالمي.

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