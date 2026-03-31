دبي: أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء استراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة آرابيان آوتدور، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق وتعزيز فرص الاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة مدى ميديا في دبي، بحضور منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، وبيار الشويري - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشويري.

وبموجب هذا العطاء، مُنحت شركة آرابيان آوتدور، حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة واسعة من الأصول الإعلانية الخارجية الرقمية وغير الرقمية، والتي تضم 195 أصلاً إعلانياً بالإضافة لمجموعة من الأعلام، موزعة بشكل استراتيجي على شبكة من أهم الطرق والشوارع الرئيسية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الظهور والوصول للجمهور.

وتشمل هذه الأصول لوحات الجسور (الرقمية وغير الرقمية)، ولوحات اليونيبول الرقمية، ولوحات أعمدة الإنارة، والأعلام الإعلانية، وقد جرى توزيعها بشكل مدروس على عدد من أبرز الطرق الحيوية في الإمارة، من بينها شارع الاتحاد، وشارع الخيل، وطريق المطار، وشارع المكتوم، وشارع الشيخ راشد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخوانيج، وشارع الرباط، وشارع الجزائر، وشارع القاهرة، وشارع طرابلس، وهي مواقع استراتيجية تشهد كثافة مرورية عالية وتشكل ممرات رئيسية للنشاط التجاري والتنقل اليومي.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "يسعدنا ترسية هذا العطاء الذي شهد إقبالاً كبيراً من أهم الشركات العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، على شركة آرابيان آوتدور، ونتطلع قدماً للعمل معاً من خلال هذه المحفظة المميزة من الأصول الإعلانية التي تقع على مجموعة من أهم المحاور والطرق الحيوية في الإمارة، حيث تتمتع الشركة بخبرة راسخة في قطاع الإعلانات الخارجية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تقديم مواقع إعلانية عالية الجودة وتعزيز كفاءة تشغيل الأصول الإعلانية في الإمارة. وتمثل هذه الترسية خطوة عملية ضمن جهودنا لتنظيم وتطوير القطاع من خلال طرح فرص استثمارية واضحة وتنافسية، وتوسيع نطاق الأصول الإعلانية المتميزة على الطرق الحيوية في دبي بما يعزز القيمة التي يقدمها القطاع للمعلنين والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على معايير التصميم الحضري والسلامة بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040."

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بيار الشويري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشويري:

"نفخر بمنحنا هذا الامتياز، ونتوجه بالشكر إلى الجهات المعنية في دبي على ثقتها بشركة آرابيان آوتدور. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لمسيرة الشركة في قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات منذ عام 1995، حيث أسهمنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود في تطوير هذا القطاع وتعزيز معاييره المهنية والتقنية.

ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة من الأصول الإعلانية في أبرز المواقع الحيوية في الإمارة لتقديم حلول إعلانية مؤثرة تتيح للمعلنين الوصول إلى جمهورهم بفعالية عبر مواقع استراتيجية، بما في ذلك الشاشات الرقمية البارزة مثل شاشات قناة دبي المائية، مع الإسهام في تعزيز جمالية المشهد الحضاري لمدينتنا. كما نواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير الإعلانات الرقمية القابلة للشراء البرمجي، بما يدعم تطور القطاع ويتماشى مع رؤية دبي وخطة دبي الحضرية 2040."

يأتي إعلان الترسية هذا ضمن استراتيجية مدى ميديا الرامية إلى توسيع نطاق الأصول الإعلانية وتعزيز تنافسية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مجموعة من الإجراءات التي تتسم بالشفافية والتنافسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الابتكار ويضمن الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية والتخطيطية المعتمدة.

وباعتبارها الجهة المنظمة والمطورة للقطاع، تتولى مدى ميديا مسؤولية التخطيط وإدارة وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركاء القطاع، كما تسعى بشكل متواصل لضمان مساهمة الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة، ودعم الاستدامة، والحفاظ على السلامة المرورية، بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية والتنموية لإمارة دبي.

يُعد هذا العطاء جزءاً من سلسلة من الفرص الاستثمارية التي تعتزم مدى ميديا طرحها خلال عام 2026، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية التي تتوزع بشكل استراتيجي على شبكات الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية في الإمارة، بهدف تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية في دبي ودعم نموه المستدام على المدى الطويل.

نبذة حول مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح والعقود الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة، ولتسهم في الوقت نفسه في طرح المزيد من المساحات الإعلانية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

منحت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا بموجب عقد الامتياز صلاحية إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في دبي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية، والإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام مثل المترو وترام دبي، بالإضافة لعدد من أصول البنية التحتية في الإمارة. تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، لصياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر تحفيز الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

نبذة حول شركة ارابيان اوتدور

شركة آرابيان اوتدور، إحدى شركات مجموعة الشويري، تُعد من الشركات الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحافظ على حضور فاعل ومؤثر في السوق منذ عام 1995، مسهمةً على مدى ثلاثة عقود في دعم نمو هذا القطاع وتطوير معاييره المهنية والتقنية.

وتدير الشركة شبكة واسعة من المواقع الإعلانية في كلٍ من دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، تضم مجموعة متنوعة من الوسائط تشمل اللوحات الحضرية (MUPIs)، وLampposts، ولوحات الـMegacom والـUnipole، إلى جانب لافتات الجسور والشاشات الرقمية البارزة في مواقع استراتيجية، مثل الشاشات الرقمية المطلة على قناة دبي (Dubai Canal Digital Displays).

وانطلاقاً من التزامها المستمر بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية وتعزيز فعاليته للمعلنين، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار وتوسيع حلولها الرقمية، بما في ذلك إطلاق منظومة إعلانات رقمية قابلة للشراء البرمجي (Programmatic) ضمن شبكتها الرقمية، ما يتيح للعلامات التجارية فرصاً أكثر مرونة ودقة للوصول إلى الجمهور عبر أبرز المواقع الحضرية في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات