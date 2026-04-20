1. خيارات تملك مرنة في موقع استراتيجي في قلب أبوظبي
- تتميز المرحلة النهائية من "تارا بارك" بموقع استراتيجي بالقرب من اثنين من الجسور الرئيسية المؤدية إلى جزيرة الريم، ما يتيح للساكنين وصولاً سهلاً إلى سوق أبوظبي العالمي، وأبرز وجهات الحياة العصرية والتسوق والتعليم، بما في ذلك جامعة السوربون أبوظبي، ومدرسة "ريبتون"، و"غاليريا مول".
- تأكيداً على التزام "مدن" بدعم سكان أبوظبي والاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تطرح المرحلة النهائية من مشروع "تارا بارك" خطة سداد مرنة صُممت لتعزيز فرص تملك المنازل وجعلها أكثر سهولة.
- تم طرح خطة سداد متميزة بنسبة 40/60 لتوفير أعلى مستويات المرونة، تبدأ بدفعة أولية قدرها 5% في عام 2026، تليها دفعات بنسبة 10% في كل من الأعوام 2027 و2028 و2029. وتوفر هذه الخطة فرصة نوعية للمشترين للمرة الأولى وللمستثمرين الراغبين في المساهمة في مستقبل أبوظبي، لامتلاك وحدة سكنية ضمن أحد أكثر المجتمعات السكنية تكاملاً في الإمارة.
- تم إطلاق مشروع "تارا بارك" بنظام التملك الحر أمام المشترين من مختلف الجنسيات، ما يجعله فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن مشاريع عالية الجودة، وقيمة طويلة الأمد في سوق العقارات السكنية التي تشهد نمواً متواصلاً في أبوظبي.
2. مجتمع سكني متكامل يواكب أنماط الحياة العصرية
- من المخطط أن يكون مشروع "تارا بارك" متصلاً مباشرةً بـ"ريم مول".
- يتألف "تارا بارك" من ستة أبراج متصلة ببوديوم يضم حضانات للأطفال، ومساحات عمل حديثة، ومتاجر وخدمات يومية، بما يرتقي بمفهوم الحياة المتكاملة.
- تضم المرحلة الأخيرة من مشروع "تارا بارك" طرح وحدات سكنية إضافية، استكمالاً للمشروع الذي يتألف من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة بتصاميم متنوعة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم.
- يجسّد المشروع نهج "مدن" الذي يضع الساكنين في مقدمة الأولويات لتطوير مجتمعات مترابطة ترتقي بجودة الحياة على كافة المستويات.
3. نمط حياة صحي ونشط
- يشجع تصميم "تارا بارك" الساكنين على اتباع نمط حياة صحي ونشط من خلال مرافق متنوعة تركز على الصحة واللياقة البدنية.
- يمكن للساكنين الاستفادة من مسار مخصص للجري بطول 527 متراً، ونوادٍ رياضية مجهزة بالكامل، واستوديوهات لليوغا، ومسابح، إضافة إلى ملاعب للبادل.
- تساهم هذه الخيارات في توفير بيئة تتكامل فيها مفاهيم اللياقة والترفيه والأجواء المجتمعية المميزة في الحياة اليومية للساكنين.
4. خيارات متنوعة للساكنين والمستثمرين
- سيضم مشروع "تارا بارك" بالمجمل 834 شقة سكنية بتصاميم متنوعة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مما يلبي احتياجات مختلف فئات المشترين.
- تنسجم تصاميم الوحدات السكنية في المشروع مع تطلعات الأفراد والعائلات، إضافة إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أصول عقارية ذات مواقع استراتيجية في أبوظبي.
- يركز مشروع "تارا بارك" على توفير أسلوب حياة عصري يعكس قيمة كبيرة على المدى الطويل.
5. رؤية تصميمية ترتكز على الترابط
- تم تخطيط مشروع "تارا بارك" بعناية لتعزيز الترابط بين الساكنين من خلال المساحات المشتركة والتصميم المتكامل.
- يشكّل البوديوم محور الحياة الاجتماعية للمشروع، ويشجع الساكنين على التفاعل، ويوفر بيئة معيشة عصرية ومتكاملة.
- يوفر المخطط الرئيسي للمشروع بيئة تلبي احتياجات الساكنين والعائلات والمستثمرين، مع التركيز على جودة الحياة على المدى الطويل.
6. استجابة للطلب القوي في السوق وتنامي ثقة المستثمرين
- يمثل إطلاق المرحلة الأخيرة من "تارا بارك" امتداداً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، في ظل استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية عالية الجودة في أبوظبي.
- تواصل المشاريع السكنية المتكاملة والمتصلة التي تركز على نمط الحياة وسهولة الوصول والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد جذب اهتمام قوي من المشترين. ويأتي "تارا بارك" استجابة مباشرة لهذا الطلب، من خلال مشروع يتمتع بموقع مركزي ضمن واحدة من أبرز المناطق الحيوية في أبوظبي.
