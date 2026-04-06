يشمل التعاون إطلاق منظومة متكاملة للصحة والرفاه داخل المدرسة، تتضمن الرعاية الطبية اليومية، والتثقيف الصحي الوقائي، وبرامج التغذية والرفاه، وورش اللياقة البدنية، إضافة إلى دعم مستمر للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، المستندة إلى إرث أكاديمي يمتد لأكثر من 450 عاماً من التميز التعليمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بهدف دعم صحة ورفاه الطلبة والكوادر التعليمية في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق منظومة متكاملة للصحة والرفاه داخل الحرم المدرسي، تجمع بين الخدمات الطبية المباشرة ومبادرات الرفاه الاستباقية، بما يشمل الرعاية الوقائية، والتثقيف الصحي، وبرامج الدعم المبكر للأطفال.

وكجزء من الاتفاقية، سيتولى مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي الإدارة الطبية اليومية لعيادة المدرسة والإشراف السريري عليها، إلى جانب تقديم برنامج متكامل لدعم رفاه الطلبة وأولياء الأمور والهيئة التعليمية. ويتضمن البرنامج تنظيم ندوات شهرية حول الصحة والرفاه، تتناول موضوعات مثل التغذية الصحية واللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى ندوات فصلية لأولياء الأمور حول نمو الأطفال وإدارة التوتر. كما يشمل التعاون المشاركة في أيام المهن المدرسية، وإجراء فحوصات صحية وتقديم اللقاحات خلال الفعاليات المدرسية الرئيسية، مثل الأيام المفتوحة والأنشطة الكبرى.

وقالت كارولين بندلتون ناش، الرئيس التنفيذي لمدارس كوين إليزابيث العالمية: "على مدى أكثر من 450 عاماً، استندت مدرسة كوين إليزابيث إلى إيمان راسخ بأن التميز الحقيقي يُبنى من خلال الاستمرارية والرعاية والالتزام بأعلى المعايير. ومع نقل هذا الإرث العريق إلى دبي سبورتس سيتي، فإن التزامنا يتجاوز التحصيل الأكاديمي ليشمل الرفاه الشامل لكل طالب وكل أسرة ضمن مجتمعنا المدرسي.

وفي إطار عام الأسرة في دولة الإمارات، وانسجاماً مع الأجندات الوطنية الأوسع للرفاه، تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك لوضع الصحة والتوازن والدعم الأسري في صميم الحياة المدرسية اليومية. ومن خلال تعاوننا مع مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، يصبح الرفاه تجربة متكاملة وملموسة في الحياة المدرسية، بما يضمن دعم طلبتنا ليزدهروا بوصفهم شباباً واثقين وقادرين ومسؤولين، داخل الصف وخارجه."

وسيدعم مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي رفاه الطلبة في مختلف الأنشطة المدرسية اليومية، بما في ذلك الأيام الرياضية والاحتفالات الثقافية والفعاليات المدرسية الكبرى، من خلال توفير خدمات الإسعافات الأولية داخل الحرم المدرسي، إلى جانب خدمات الصحة المهنية للكوادر التعليمية. كما سيعمل اختصاصيو التغذية والاستشاريون الغذائيون في المستشفى بالتعاون مع فريق الأغذية والمشروبات في المدرسة، لتعزيز الخيارات الصحية وترسيخ عادات غذائية سليمة تدوم مدى الحياة.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي بدعم رفاه الطلبة والمجتمع، والمساهمة الفاعلة في دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في دولة الإمارات، إلى جانب مبادرات عام الأسرة. وتستند المدرسة إلى المنهاج الوطني لإنجلترا، مع نهج تعليمي يجمع بين الصرامة الأكاديمية والقيم التربوية، مدعوماً بنظام متكامل للرعاية الطلابية وبرامج إثرائية هادفة. ويُدمج مفهوم الرفاه في الحياة المدرسية اليومية من خلال برامج التطوير الشخصي، وبرنامج كوين أليزابيث هاوس QE House، وفرص القيادة الطلابية، وصوت طلابي فاعل، بما يدعم النمو العاطفي والجسدي والاجتماعي لكل طالب. ويشكل ذلك جزءاً أساسياً من نهج المدرسة في إعداد شباب واثقين وقادرين ومسؤولين، عبر ترسيخ الرفاه وبناء الشخصية والقيم الأسرية في الممارسات اليومية ومخرجات التعلّم.

كما يمكن لعائلات الطلبة في مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي الاستفادة من خدمات الكونسيرج، إلى جانب شبكة من الخدمات التخصصية، بما في ذلك علاج النطق واللغة، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، بما يعزز نهجاً متكاملاً يدعم رفاه الطلبة والكوادر التعليمية والأسر في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية.

ومن جانبها، قالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن دبي: "تلعب المدارس دوراً محورياً ليس في تشكيل النتائج الأكاديمية فحسب، بل أيضاً في دعم صحة الشباب على المدى الطويل، وتعزيز ثقتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات مستقبلاً. ومن خلال هذه الشراكة مع مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، نعمل على دمج الرعاية الصحية ومفاهيم الرفاه بشكل مباشر في الحياة المدرسية اليومية، بما يدعم الطلبة والأسر والكوادر التعليمية بصورة عملية وملموسة.

ومن خلال الجمع بين الرعاية الطبية اليومية والتثقيف الصحي الوقائي والتدخل المبكر، ينصب تركيزنا على تمكين الأطفال من الازدهار جسدياً وعاطفياً واجتماعياً، مع توفير مستويات الرعاية الصحية ذاتها التي تتوقعها العائلات من مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي."

ومع تزايد الطلب في دولة الإمارات على المدارس التي تجمع بين التميز الأكاديمي والاهتمام برفاه الطلبة، ترسّخ هذه الشراكة نموذجاً تعليمياً مبتكراً يدمج بسلاسة بين مخرجات التعليم ورفاه المجتمع وجودة الحياة.

نبذة عن مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي

تُعد مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي جزءاً من شبكة مدارس كوين إليزابيث العالمية، وتقدّم تعليماً بريطانياً عالمياً في قلب دبي سبورتس سيتي، مستندة إلى أكثر من 450 عاماً من التميز الأكاديمي. وتستلهم المدرسة إرثها من مدرسة كوين إليزابيث في بارنت بالمملكة المتحدة، التي تأسست بمرسوم ملكي عام 1573، ما يمنحها تقليداً تعليمياً عريقاً يرتكز على المعايير العالية وبناء الشخصية.

ومن المقرر افتتاح المدرسة في أغسطس 2026، حيث ستستقبل الطلبة من مرحلة الحضانة حتى الصف الثامن في عامها الدراسي الأول (2026–2027)، مع مسار تعليمي متكامل حتى المرحلة الثانوية (الصف الثالث عشر)، بما يقود إلى مسارات IGCSE وA Level. وتعتمد المدرسة المنهاج الوطني لإنجلترا بما يتناسب مع بيئتها الدولية، وترتكز على قيم أساسية تشمل التميز، والفضول، والنزاهة، وروح المجتمع، والطموح، والمسؤولية. وتهدف المدرسة إلى إعداد جيل من الشباب الواثقين والقادرين والمسؤولين، المؤهلين لعيش حياة سعيدة ومثمرة، والمساهمة إيجابياً في حياة الآخرين.

ويستفيد الطلبة من أولوية الوصول إلى مرافق رياضية عالمية المستوى، مع تدريب احترافي وفرص للمنافسة على مستوى عالٍ، بما يسهم في تطوير مهارات أساسية للنجاح داخل الملعب وخارجه. كما يمكن للطلبة ذوي الإمكانات الرياضية العالية الانضمام إلى أكاديمية QE للنخبة الرياضية، التي توفر تدريباً متقدماً، ومتابعة للأداء، وفرصاً للمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية. كما يشكل النشاط الرياضي جزءاً أساسياً من الحياة اللامنهجية من خلال QE Flourish Compete، والدوريات بين المدارس، وبرنامج QE House.

نبذة عن مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي

يُعد مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي جزءاً من مستشفى كينغز كوليدج لندن، أحد أبرز المستشفيات التعليمية في العالم، مع أكثر من 180 عاماً من التميز السريري. وقد تأسس فرع دبي عام 2017 ليقدم معايير الرعاية الصحية البريطانية الوقائية، ومتعددة التخصصات، والقائمة على الأدلة، من خلال مستشفى متعدد التخصصات يضم 100 سرير في دبي هيلز استيت، إلى جانب مراكز طبية متقدمة في مختلف أنحاء دبي، وعيادات تخصصية مكرسة لتقديم رعاية عالية الجودة.

وتعود العلاقة التاريخية بين كينغز ودولة الإمارات إلى عام 1979، حين أسهمت منحة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد في لندن، والذي يُعد اليوم أحد أبرز مراكز الكبد في العالم. ويقدم مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي مجموعة شاملة من الخدمات الطبية، بدءاً من الرعاية الأولية وصولاً إلى العلاجات التخصصية المعقدة، بدعم من نخبة من الاستشاريين، معظمهم مدربون في المملكة المتحدة، ويعملون ضمن نموذج رعاية متكامل متعدد التخصصات.

