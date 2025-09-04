أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت مجموعة يانغو، الشركة التكنولوجية العالمية، بوضع معياراً جديداً لكيفية تفاعل الشركات مع مجتمعاتها وتطوير خدماتها في الإمارات حيث وللمرة الأولى في الدولة، أطلقت شركة يانغو مبادرتها العالمية "انزل إلى الميدان" في أبوظبي، في خطوة تعكس الدور المتنامي للعاصمة كمركز للابتكار في مجال التنقل الحضري وريادتها في رسم ملامح مستقبل النقل الذكي والمستدام.

وكجزء من البرنامج، قضى كبار التنفيذيين في مجموعة يانغو يوماً كاملاً مندمجين في شبكة النقل عبر تطبيقات حجز المركبات في أبوظبي، حيث رافقوا سائقي سيارات الأجرة وسافروا مع الركاب لمعاينة كيفية عمل الخدمة على أرض الواقع. وستُستخدم الرؤى المستخلصة من هذه التجربة في تعزيز الكفاءة والسلامة وجودة الخدمة بشكل عام، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ أفضل الممارسات في قطاع النقل بدولة الإمارات.

وقال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: "يهدف برنامج ’انزل إلى الميدان‘إلى بناء الشفافية والمساءلة على أعلى المستويات في عملياتنا، وضمان أن تكون الخدمات التي نصممها نابعة من تجارب حقيقية. وقد أعادت أبوظبي تشكيل منظومة النقل من خلال مبادرات مثل استراتيجية إدارة التنقل، ما يجعل عملنا أكثر أهمية. ومع تزايد الطلب على خدمات النقل الموثوقة والآمنة في العاصمة، يتيح لنا هذا البرنامج البقاء على مقربة من مجتمعنا والاستمرار في رفع معايير التميز في الخدمة."

وتعد مبادرة "انزل إلى الميدان" جزءاً من ثقافة يانغو على مستوى القارات كافة، حيث يقوم التنفيذيون والموظفون بانتظام بتجربة أدوار مختلفة مثل السائقين والمندوبين وموظفي خدمة العملاء لاختبار الخدمات من منظور المستخدم. ويهدف هذا النهج العملي إلى كسر الحواجز بين الاستراتيجية والواقع، وضمان أن تتحول التجارب الميدانية مباشرة إلى خدمات أفضل للمستخدمين والشركاء.

وبعد تنفيذ النسخة الأولى من البرنامج في أبوظبي، تخطط يانغو لتوسيع مبادرة "انزل إلى الميدان" إلى إمارات أخرى. ومع توقع وصول عدد سكان الإمارات إلى 11 مليون نسمة في عام 2025 واقتراب عدد مستخدمي خدمات النقل عبر التطبيقات من 5 ملايين بحلول عام 2030، تؤكد المبادرة التزام يانغو بدعم تحول منظومة التنقل في الدولة من خلال خدمات موثوقة، تتمحور حول العميل، وتنسجم مع رؤية الإمارات للتنقل الذكي والمستدام.

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية.

-انتهى-

#بياناتشركات