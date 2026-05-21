مسقط : أعلنت مجموعة ليڤا اليوم تعيين مايكل تومسن في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار للمجموعة. ويؤدي هذا المنصب دوراً محورياً في دعم تحقيق نتائج مالية قوية، وتعزيز إدارة رأس المال والميزانية العمومية بانضباط، وتحسين نتائج الاستثمار، وخلق قيمة طويلة الأجل للمجموعة.

ويتمتع مايكل بخبرة قيادية تتجاوز 15 عاماً في مناصب الرئيس المالي، ورئيس المخاطر، ورئيس الاستثمار لدى شركات تأمين عالمية، من بينها مانولايف وأليانز وزيورخ. كما تولى إدارة ميزانيات عمومية واسعة النطاق، وقاد مسؤوليات رئيسية في مجالات الشؤون المالية والاستثمار، إلى جانب إشرافه على برامج معقدة للتحول والامتثال التنظيمي، شملت تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" (IFRS 17)، ومبادرات استثمار استراتيجية عززت كفاءة رأس المال والملاءة المالية.

ويعزز هذا التعيين التوجه الاستراتيجي لمجموعة ليڤا، كما يدعم فريقها التنفيذي في مرحلة مهمة من تطور أعمال المجموعة. وينضم مايكل إلى شركة تتمتع بطموح واضح، وأسس متينة، وزخم قوي عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع تكليف واضح بتعزيز كفاءة التنفيذ والبناء على هذا التقدم.

وعلّق ديفيد هيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليڤا: "يمتلك مايكل خبرة استثنائية في مجالات الشؤون المالية والاستثمار وإدارة المخاطر، اكتسبها عبر مسيرة مهنية حافلة في عدد من أبرز شركات التأمين العالمية. ويعزز تعيينه فريقنا التنفيذي في مرحلة مهمة من نمو ليڤا، وأنا على ثقة بأنه سيقدم إسهاماً قيّماً ومؤثراً لأعمال المجموعة. ويسعدني أن أرحب بمايكل في هذا الدور القيادي المهم ضمن مجموعة ليڤا".

حول مجموعة ليڤا

تُعد مجموعة ليڤا من الشركات الرائدة في قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وتلتزم بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال حلول تأمينية شاملة ومخصصة. يضمّ فريقها أكثر من 1,200 خبير يخدمون أكثر من مليوني عميل في عُمان والإمارات والسعودية والكويت والبحرين.وتواصل المجموعة توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز استراتيجيتها للنمو المستدام، تأكيدًا على التزامها بحماية ما يهمّ عملاءها وشركائها.

