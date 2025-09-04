أول مبنى من تصميم "هيرتزوغ آند دي مورون" في سويسرا الناطقة بالفرنسية

تشييد المقر الرئيسي وفقاً لأعلى معايير الاستدامة

افتتحت مجموعة لومبارد أودييه، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات والأصول، مقرّها الرئيسي الجديد في جنيف، والذي يشكّل أيقونة معمارية بارزة من تصميم شركة "هيرتزوغ آند دي مورون" السويسرية الحائزة على جوائز دولية مرموقة. ويجسد المبنى الواقع في منطقة بيلفيو التزام المجموعة بالابتكار والاستدامة، من خلال تصميمه المستقبلي الذي يراعي أحدث معايير البناء المستدام. ويجمع المبنى أكثر من 2,000 موظف كانوا موزعين سابقاً على ستة مواقع مختلفة في المدينة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التعاون بين فرق العمل تحت سقف واحد.

وبصفتها أقدم مصرف خاص في جنيف بسجلٍ عريق يمتد لما يقرب من 230 عاماً، يشكّل المقر الرئيسي الجديد خطوة استراتيجية للمجموعة في إطار تعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي. كما يعكس التزام لومبارد أودييه الراسخ تجاه جنيف، ويؤكد ثقتها المستمرة بالقطاع المالي السويسري.

وبهذه المناسبة، قال هوبرت كيلر، الشريك الإداري الأول في مجموعة لومبارد أودييه: "يمثّل المقر الجديد انعكاساً لهويتنا المؤسسية ورؤيتنا المستقبلية للنمو. وقد أتاح لنا التعاون مع هيرتزوغ آند دي مورون تصميم بيئة عمل متقدمة ومبتكرة، ترتكز على أعلى معايير الاستدامة. ونتطلّع إلى استقبال عملائنا في مقرنا الجديد، وتقديم خدماتنا من خلاله بأعلى مستويات الكفاءة."

يقع المبنى على ضفاف بحيرة جنيف، وصُمم ليعزز مفاهيم المرونة والشفافية من خلال تحقيق أقصى استفادة من الإطلالات الطبيعية المحيطة به. ويُعد هذا المبنى تجسيداً ملموساً لقيم المجموعة المتمثلة في التميّز والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، وهو أول مشروع معماري لشركة هيرتزوغ آند دي مورون في سويسرا الناطقة بالفرنسية. ومن المقرر أن يبدأ الموظفون بالانتقال تدريجياً إلى المقر الجديد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

بدوره قال المتحدث من هيرتزوغ آند دي مورون: "يعكس المشروع قناعة لومبارد أودييه بأن "إعادة ابتكار كل شيء"(Rethink Everything) ليست مجرد شعار، بل رؤية متجذّرة في ثقافتها المؤسسية. فقد تمكّنا معاً من ابتكار بيئة مكتبية متفردة، تستفيد إلى أقصى حد من هذا الموقع المميز. وسيسهم المقر الجديد في تعزيز التفاعل مع العملاء، إلى جانب إرساء ثقافة عمل تركّز على الكفاءة والعناية بالموظفين وتعزيز رفاههم."



أما المساحات المخصصة للعملاء، فقد صمّمها المصمم الداخلي المعروف رودولف بارانت، لتوفّر تجربة تفاعلية مميّزة خلال اللقاءات مع المصرفيين والخبراء. ويُضفي اهتمامه الدقيق بالتفاصيل، واختياره لمواد طبيعية وأنيقة أجواءً مريحة وطابعاً راقياً للتصميم.

تصميم يُجسّد أرقى معايير الاستدامة

تُعدّ الاستدامة مكوّناً أصيلاً من هوية لومبارد أودييه منذ تأسيسها، وقد تم تجسيدها في هذا المبنى من خلال تصميم يوازن بين احتياجات الأفراد ومراعاة البيئة. وأُنشئ وفق معايير صارمة تشمل استخدام المواد، وكفاءة استهلاك الطاقة، والنهج الدائري في استخدام الموارد، وراحة الموظفين، إضافة إلى دمج تقنيات خضراء متقدّمة تُسهم في تقليص الأثر البيئي بشكل ملموس. ويهدف المبنى إلى نيل أعلى تصنيفات الاعتماد في ثلاث من أبرز شهادات البناء المستدام عالمياً وهي SNBS (المعيار السويسري للبناء المستدام)، وMinergie-P وBREEAM®.

أبرز مواصفات المقر الرئيسي الجديد لمجموعة لومبارد أودييه

ينسجم انسجاماً تاماً مع محيطه الطبيعي، ويضم مساحات عمل مفتوحة ومرنة، إلى جانب مرافق حديثة ومتطورة

قاعة بتصميم يحاكي ورقة مطوية، شُيّدت باستخدام خرسانة مكشوفة تظهر الطابع المعماري الخام، وتشكّل رمزاً للتعاقب والاستمرارية عبر الزمن. وتجمع بين الدقة التقنية وجماليات التصميم، وتتّسع لأكثر من 500 ضيف .

بهُو مركزي وسط المبنى، يُعد عنصراً معمارياً بارزاً ويسمح بتدفق الضوء الطبيعي إلى جميع الطوابق، مما يوفّر بيئة دافئة ومريحة للموظفين والعملاء على حد سواء

صمّم لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث جُهّز بألواح شمسية وسيُربط بنظام GeniLac المبتكر، الذي يستخدم مياه بحيرة جنيف لتبريد وتدفئة المباني

المبتكر، الذي يستخدم مياه بحيرة جنيف لتبريد وتدفئة المباني زرع أكثر من 160 شجرة في محيط المقر، إلى جانب تنفيذ تدابير لدعم التنوع البيولوجي المحلي

موقع استراتيجي في قلب شبكة النقل، على بُعد دقائق من وسط مدينة جنيف وبالقرب من المطار، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق، وباستخدام الدراجات، والقطارات، وكذلك عبر القوارب من خلال خط النقل البحري الجديد الذي تشغّله شركة الملاحة العامة على بحيرة جنيف ( CGN )، ويربط بين كورسييه ومنطقة بيلفيو .

نبذة عن لومبارد أودييه

تعد "لومبارد أودييه" من المؤسسات الرائدة عالمياً في إدارة الثروات والأصول. واستطاعت على مدى أكثر من 225 عاماً تجاوز 40 أزمة مالية، من خلال قدرتها على الابتكار والتصرف بحكمة، لتتمكن من المحافظة على المصالح طويلة الأمد للعملاء من القطاع الخاص والمؤسسات. وتعود ملكية "لومبارد أودييه" حصراً لشركائها الإداريين، ولديها سيولة مالية عالية ممولة جيداً، بمعدل CET1 يبلغ 33.6%، ومنحتها وكالة فيتش تصنيفاً عند مستوى AA-.

وتوفر "لومبارد أودييه" مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الثروات، تشمل التخطيط للتعاقب وإدارة المحافظ التقديرية والاستشارية وخدمات الحفظ الآمن. وتعمل وحدة إدارة الأصول في المجموعة على تقديم خدماتها عبر مديري استثمار "لومبارد أودييه"، فضلاً عن تطوير مجموعة من أحدث التقنيات المصرفية التي تستفيد من المصارف الخاصة والمؤسسات المالية التي تتخذ من سويسرا وأوروبا مقراً لها.

ويقدر إجمالي أصول العملاء في البنك حتى يوم 31 ديسمبر 2023 بـ 323 مليار فرنك سويسري كما في يونيو 2025، ويعمل في المجموعة نحو 2920 موظف. ويقع مقرها الرئيس في جنيف منذ العام 1796، ولديها 28 مكتباً في 19 ولاية قضائية.

-انتهى-

#بياناتشركات