دبي - في خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، أبرمت مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تدشين هذه الشراكة رسمياً من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال حفل أقيم في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم، وقد تبلور هذا التعاون وتُوِّج بالقرض الأخضر الأول الذي تم تقديمه في وقت سابق لعدد من المشاريع في مجموعة قرقاش. كما يُجري الطرفان حالياً مناقشات حول مبادرات مستقبلية متعلقة بالتكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة للمجموعة، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تسهيلات أخرى مرتبطة بالاستدامة.

ومن خلال حصولها على أول قرض أخضر، تنضم مجموعة قرقاش إلى نخبة من الشركات الإماراتية المرموقة التي استفادت من حلول تمويلية مؤثرة ومستدامة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز برامج وخطط الاستدامة القوية لكل من مجموعة قرقاش والمشرق والنهوض بها من خلال وضع أهداف طموحة للاستدامة وتحقيقها.

وفي تجسيدٍ ملموس وفعلي عن هذه الأهداف، تخطط مجموعة قرقاش لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 25 موقعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقدرة طاقة إجمالية تزيد عن 5 ميجاوات. وفي حين أنه من المتوقع الانتهاء من 5 مواقع في وقت مبكر من عام 2025، فإنه يجري حالياً العمل على خطط تهدف إلى تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في 25 موقعاً من مواقعها. ومن المقرر تغطية المتطلبات المالية لهذه الخطط من خلال تسهيلات القرض الأخضر المقدّمة من المشرق.

وخلال الحدث، عبر وليد حيزاوي، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي لمجموعة قرقاش، عن رؤيته، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة وحيوية في رحلتنا نحو الاستدامة. فمن خلال وجود دعم من شريك مصرفي موثوق، نؤكد التزامانا التامّ بدمج ممارسات الاستدامة في كل جانب من جوانب عملياتنا من أجل مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. لقد قمنا بتحديد نطاق أعمالنا بدقة ووضعنا البنية التحتية اللازمة لمراقبة تقدمنا نحو خفض الكربون - وهو هدفنا الأسمى طويل الأجل. ولا تؤكّد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بخفض البصمة الكربونية في الدولة فحسب، بل تتوافق أيضاً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، مما يعزز الممارسات المستدامة في جميع المجالات".

وقال توماس شولز، مدير عام سيارات مرسيدس-بنز للركاب في شركة مشاريع قرقاش: "هذا إنجاز مهم سيكون له أثره في دفع علامة مرسيدس-بنز التجارية إلى الأمام، وهي علامة تجارية متجذرة منذ أمدِ بعيد في قيم الابتكار والاستدامة. ويعد هذا التعاون حافزاً رئيسياً يغذي التزامنا بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030 في دولة الإمارات. ويعكس التزامنا بهذا الهدف تفانينا لعلامتنا التجارية ومسؤوليتنا تجاه دولة الإمارات، ونحن نمضي قدماً في مجال التنقل المستدام. ومع وضع إطار عمل قوي وتطبيقه، نثق أن جهودنا ستُثمر تقدماً ملموساً نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

وفي تعليق له، قال كريم عامر، رئيس قطاع السيارات في المشرق: "إننا في المشرق نفخر بدعم تحول مجموعة قرقاش نحو مستقبل مستدام من خلال القرض الأخضر الذي استُهلّت به هذه الشراكة وغيره من التسهيلات المحتملة الأخرى المرتبطة بالاستدامة. وبهدف هذا التمويل إلى تحقيق انخفاضات كبيرة في الانبعاثات وتسريع مبادرات خفض الكربون التي نقودها بنشاط كبير في قطاع السيارات، من خلال المشاركة الاستباقية مع عملائنا في صياغة وتنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة. ومن خلال مُلاءَمَة الحوافز المالية مع أهداف الاستدامة، نهدف إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية لشركائنا ووضع معيار يشجع المؤسسات الأخرى على دمج كفاءة الطاقة والاستدامة في استراتيجياتها الأساسية".

تُعد الشراكة بين مجموعة قرقاش وبنك المشرق خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام في إطار الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام، كما تبرهن هذه الشراكة على التزامهما بخلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية ووعياً تجاه البيئة

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918 وهي من أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم اليوم تحت مظلتها مجموعة من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالميًا، موزَّعة عبر أربع قطاعات؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في جلب علامات تجارية رائدة عالميًا في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، وجي أيه سي موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. ومنذ عام 1998، تقدّم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم المجموعة العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات.

نبذة عن المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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