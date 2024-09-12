تسعى المجموعة لبناء شراكات استراتيجية في قطاعات متعددة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فين جروب الفيتنامية، الشركة الرائدة متعددة الصناعات في فيتنام، عن توسعها رسمياً في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتزام الإمارات القوي بالاستدامة والتنقل الأخضر.

وتقود شركة VinFast، المختصة بقطاع السيارات والمركبات الصديقة للبيئة بمجموعة فين جروب، هذا التوسع؛ حيث تهدف المجموعة إلى ترسيخ وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قطاعات النقل والعقارات وغيرها، مع الحفاظ على التزامها الثابت بالاستدامة.

وتواصل مجموعة فين جروب من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة في العديد من القطاعات التنموية، تقديم نظام متكامل يركز على المستهلك في فيتنام حيث استحوذت على أكثر من 90% من حصة محفظة المستهلكين الفيتناميين، وتغطي عملياتها التجارية قطاعات متنوعة تشمل النقل، العقارات السكنية، التجارية والصناعية. وبلغت إيرادات المجموعة العام الماضي ما نسبته 1.6% من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام.

وتعليقاً على هذه الخطوة التوسعية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فين جروب، فام نات فيونج: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية مثالية بفضل سوقها المتنوّع والاستراتيجي الذي يوفر منصة فريدة لفين جروب لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "نحن متحمسون لتقديم مجموعة متنوعة من منتجاتنا وخدماتنا إلى هذا السوق الحيوي ونتطلع لاستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون؛ فاهتمامنا بسوق دولة الإمارات ليس مجرد قرار تجاري فحسب، بل هو التزام بتقديم حلول ومنتجات مستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة".

وبفضل سياساتها الداعمة للنمو، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويعزز التزام الدولة بالابتكار والاستدامة وتنويع الاقتصاد مكانتها كمركز مثالي للشركات العالمية، مما يرسخ دورها كوجهة عالمية رائدة لتوسيع الأعمال وتطويرها.

وفي إطار التزامها برؤيتها حول ”بناء حياة أفضل للجميع“، تواصل فين جروب القيادة والريادة في جميع القطاعات والمجالات التي تعمل بها، حيث تسعى لتعزيز نمط حياة عصري يقدم منتجات وخدمات ذات المعايير عالمية، مع التركيز على بناء مستقبل مستدام للجميع من خلال السيارات الكهربائية الذكية والصديقة للبيئة. وقد تم تصنيف فين جروب ضمن أسرع 300 شركة نموًا في آسيا وفقًا لمؤشر نيكاي آسيا..

ويمثل التوسع الاستراتيجي لفين جروب في أبوظبي خطوة هامة، خاصة مع المفاوضات الجارية بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة لصياغة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي من المتوقع توقيعها قريبًا، مما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ووفقا للأرقام الأخيرة في عام 2023، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق تصدير وثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام من منطقة غرب آسيا. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين فيتنام والإمارات العربية المتحدة أكثر من 3.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 43% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وشكلت صادرات فيتنام من هذا المبلغ أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 46%، وبلغت الواردات أكثر من 391 مليون دولار، بزيادة 12%.

وأضاف فام نات فيونج: "مهمتنا هي بناء حياة أفضل للجميع من خلال ممارسات تجارية تركز على النزاهة والابتكار. نعتبر رأس المال البشري أثمن أصولنا، ونسعى دوماً لتحقيق التناغم بين جميع أصحاب المصالح على أساس العدالة والنزاهة. ومع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، ستتاح فرص كبيرة لمنتجات فين جروب للتوسع إلى أسواق جديدة عبر الإمارات التي تعد مركزًا رئيسيًا للتجارة وإعادة الشحن في المنطقة".

وفي مايو 2024، وقّعت شركة فين فاست VinFast، التابعة لفين جروب والمتخصصة بمجال النقل، اتفاقية وكالة حصرية مع الطاير للسيارات، إحدى أبرز وكلاء بيع السيارات في الإمارات، لتوزيع سيارات VinFast الكهربائية (EV) في الدولة. ومن المقرر أن يتم افتتاح صالة العرض الخاصة بالشركة خلال العام الجاري والتي ستقوم بطرح أربعة طرازات من سيارات VinFast الكهربائية وهي VF 6 و VF 7 و VF 8 و VF 9. ومن خلال هذه الشراكة، تسعى VinFast والطاير لتقديم تجربة فريدة لعملائها في الإمارات، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وتتماشى هذه الشراكة مع تركيز حكومة ادولة لإمارات على النقل الصديق للبيئة كجزء من خططها لتقليل البصمة الكربونية في البنية التحتية وإنتاج الطاقة.

وتتجاوز عمليات شركة "فين جروب" في دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع السيارات الكهربائية، حيث تمتد محفظتها المتنوعة لتشمل العقارات، الرعاية الصحية، تجارة التجزئة، والتعليم. وقد تفتح هذه الشراكة آفاقًا لشراكات مستقبلية في مختلف القطاعات داخل الإمارات، مما يخلق فرصًا للتعاون في مجالات التنمية الحضرية الذكية، الرعاية الصحية المتميزة، والحلول التعليمية المبتكرة. ويتماشى هذا التوسع مع أهداف البلدين لتعزيز النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في القطاعات الرئيسية.

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