توفر المنصة حوالي مليوني مستخدم جديد لتطبيقات العملات المشفرة شهرياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقوم مجموعة "شيرإت" SHAREit، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت وعمليات الشمول الرقمي والمالي في الأسواق الكبيرة، بربط المزيد من المستخدمين بمحافظ العملات المشفرة وعمليات مبادلاتها في الشرق الأوسط.

وفقاً لتقرير نشرتهTripleA ، يحتل المواطنون السعوديون المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي من حيث امتلاك العملات المشفرة بإجمالي 453 ألف سعودي يمتلكون هذا النوع من العملات الرقمية. بينما احتلت مصر المرتبة الأولى عربياً بحوالي 1.8 مليون مالك عملة مشفرة، ويأتي المغرب في المرتبة الثانية مع 878 ألف مالك1.

وصرحت ليزا دومينغيز، مدير مجموعة "شيرإت" للشراكات العالمية خلال خطابها في معرض كريبتو إكسبو دبي، أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية تعتبر من الدول التي تتربع على المراتب الأولى لناحية عدد مستخدمي تطبيق SHAREit ، وهم في الوقت ذاته مستخدمون نشطون لمحافظ العملات المشفرة ويشاركون على نحو نشط في عمليات تبادلها.

وتعتبر SHAREit قناة مساهمة في تطوير تطبيقات العملات المشفرة. وتتعاون حالياً مع حوالي 30 تطبيق تشفير لاكتساب المزيد من المستخدمين - ما يدفع حوالي مليوني مستخدم جديد لاعتماد تطبيقات العملات المشفرة يومياً.

وتدعم مجموعة SHAREit هذه المنصة، التي تم تثبيت مجموعتها المتنوعة من التطبيقات من قبل حوالي 2.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التطبيق الأساسي SHAREit. وتم التقدير بـ SHAREit باعتباره أحد أفضل 10 تطبيقات يتم تنزيلها على مستوى العالم عبرGoogle Play ، حيث يضم أكبر منظومة لمشاركة الملفات من نظير إلى نظير (P2P) في العالم. يعمل تطبيق SHAREit في الوقت الحالي في أكثر من 150 دولة وهو متوفر بـ 45 لغة.

ارتفاع الطلب على ألعاب P2E و NFT

أدى الوباء إلى التحول نحو الاقتصادات الافتراضية، ما دفع العديد من الناس إلى الخوف من فقدان وظائفهم. وقدمت التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين طريقة بديلة لكسب الدخل خلال فترات الإغلاق، لا سيما من خلال الألعاب. مع اقتصاد اللعب من أجل الكسب (P2E) ، تم إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) ، والتي تمنح المستخدمين الملكية الشخصية لأصولهم الرقمية، والتي يمكن بعد ذلك تداولها مقابل العملات المشفرة أو مقابل الحصول على نقود عند التنافس مع لاعبين آخرين.

كما شاركت دومينغيز في كلمتها الرئيسية الطرق المختلفة التي يمكن لشركات العملات المشفرة من خلالها استخدام SHAREit كقناة أساسية لزيادة المستخدمين وبناء مجتمع يهتم بهذه النوع من العملات، وذلك عبر اعتماد حلول اكتساب المستخدمين وتعزيز الوعي وتجديد النشاط التسويقي. وستتمكن المجموعة عبر حلول الاستهداف الفريدة للجمهور والتوصية باستخدام التطبيقات، دفع المستخدمين الحاليين لاعتماد تطبيقات التشفير، والتحول للاعبين جدد باستخدام ألعاب .P2E

تعزيز نمو تطبيقات الجوال من SHAREit عبر تسويق العملات المشفرة

تمكنت SHAREit مع أكثر من 700 شريك علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، 30 منهم عبارة عن منصات تشفير، من كسب ثقة بعض أهم العلامات العالمية بما في ذلك، Bybit و Nexo و .Crypto.com

وبصفتها الشريك الأول لقناة تطبيقات Google، ذكرت دومينغيز أن SHAREit تقود عمليات النمو والمشاركة عبر توفير قدرات الاتصال، وهي أيضاً ثالث أكبر ناشر لخدمات الاتصال المتنقلة على مستوى العالم في فئة الاستثمارات المالية وفقاً لمؤشر أداء AppsFlyer الأخير - وهي شهادة على مستوى النطاق والجودة لناحية المستخدمين الذين توفرهم SHAREit.

وقالت دومينغيز "تربط حلول SHAREit تطبيقات التشفير بملايين المستخدمين الجدد كل شهر، حيث يتحول الكثير منهم إلى مستخدمي LTV من المستوى الأول لهذه التطبيقات. كما نرى بأن عدداً كبيراً من مستخدمينا يقيمون في أفضل الأسواق التي تتبنى توجهات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم".

تحفز منصة SHAREit نشاط اكتساب مستخدمين جدد عبر عمليات التنفيذ المختلفة التي أصبحت ممكنة من خلال التطبيق - بما في ذلك توصيات التطبيق ومواضع إعلانات البانر.

وأضافت دومينغيز : "هناك الكثير من الفرص لمشاريع التشفير الصاعدة - من تطبيقات الجوال والتطبيقات اللامركزية إلى Tokens و NFTs وألعاب P2E - للاستفادة من إمكانات مستخدمي SHAREit العالميين البالغ عددهم ملياري مستخدم حاليا. ويبدأ اكتشاف منتج جديد بتوصيات نظير إلى نظير، في القطاعات الناشئة مثل العملات المشفرة، ويعتبر التسويق من نظير إلى نظير دائمًا أحد أقوى نقاط SHAREit".

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة http://www.ushareit.com/

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نبذة عن مجموعة "شيرإت " SHAREit"

مجموعة "شيرإت" شركة عالمية لتكنولوجيا الإنترنت أطلقت مجموعة من التطبيقات، والتي تم تثبيتها من قبل ما يقرب من 2.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بنا في ذلك تطبيقها الأساسيSHAREit . تتراوح هذه الأدوات من الأدوات الشائعة في مساحة المرافق إلى تطبيقات محتوى الترفيه الرقمي. وتصل شبكة أعمالها إلى ما يصل إلى 150 دولة، وتعمل في 45 لغة مختلفة. وتهدف SHAREit إلى مساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهداف أعمالها والمستخدمين للوصول إلى محتوى رقمي سلس بأرقى جودة ممكنة.

وفقًا للنسخةAppsFlyer من مؤشر أداء XIII للنصف الاول من عام 2021، احتلت SHAREit المرتبة الرابعة لناشر الوسائط على مستوى العالم بعد Google و Facebook و TikTok في تصنيفات الحجم لمؤشر IAP عبر جميع الفئات. ويتمثل هدفها في مساعدة العلامات التجارية لتحقيق أهداف أعمالهم وتمكين المستخدمين من الوصول إلى محتوى رقمي سلس بأعلى جودة ممكنة.