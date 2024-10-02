دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة «تايم» للفنادق، شركة الضيافة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن خططها للتوسع في آسيا من خلال إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين، "هالو من تايم HALO by TIME" و "في في من تايم VIVI by TIME"، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، الحدث الاستثماري الأبرز في قطاع الضيافة بالمنطقة، والذي يُعقد في دبي هذا الأسبوع. ومن المقرر افتتاح أول فنادق العلامتين الجديدتين في جزر المالديف بحلول الربع الرابع من عام 2026.

يُمثل هذا التوسع نقلة نوعية في استراتيجية مجموعة «تايم» للفنادق، التي تمتلك حاليًا مجموعة من المنشآت الفندقية في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وليبيريا، ما يعزز حضورها في منطقة جديدة ويدعم رؤيتها للتوسع الإقليمي والعالمي.

يقع فندق "في في من تايم" في جزيرة "هانكيده"، إحدى جُزر “أدو أتول" الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل جزر المالديف، ويضم 75 غرفة موزعة على ستة طوابق، جميعها تتميز بإطلالات استثنائية على البحر، فضلًا عن مرافق فاخرة توفر تجربة إقامة متكاملة. بينما يمتد فندق "هالو من تايم" على ثمانية طوابق ويضم 150 غرفة فندقية، بما في ذلك فلل عائمة فوق الماء توفر لنزلائها إطلالات بانورامية ومشاهد متميزة على البحر.

ويأتي هذا التوسع في إطار الشراكة التي عقدتها مجموعة «تايم» للفنادق مع مؤسسة إدارة صناديق المالديف (MFMC)، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، تأسست في عام 2019 بهدف دعم الأهداف التنموية الوطنية لجمهورية المالديف، من خلال تعزيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي المحلي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم» للفنادق، محمد عوض الله: "يُمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية محورية في مسارنا نحو تعزيز حضورنا العالمي. إن إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين وافتتاح فندقين في جزر المالديف يجسّد رؤيتنا الطموحة لتوسيع نطاق أعمالنا وترسيخ مكانتنا في قطاع الضيافة. نتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاحات واستكشاف فرص واعدة في أسواق دولية جديدة".

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة صناديق المالديف، أحمد ناظم، قائلًا: "نسعد بشراكتنا مع مجموعة تايم للفنادق، إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتأسيس فنادق متميزة في أدو أتول. تمثل هذه الشراكة نموذجًا للتقدم الذي نسعى لتحقيقه في جزر المالديف، ونتطلع إلى افتتاح الفنادق الجديدة تحت إدارة مجموعة تايم".

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