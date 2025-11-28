أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة بن حم للسفر، إحدى أبرز شركات إدارة السفر في دولة الإمارات، عن تجديد شراكتها طويلة الأمد مع أماديوس، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات السفر، وذلك بهدف تعزيز تجارب حجز السفر ودعم نمو مستدام على مستوى المنطقة.

ومن خلال هذه الشراكة المستمرة، ستستفيد مجموعة بن حم للسفر من أحدث حلول أماديوس المتطورة لتقديم خدمات حجز سلسة وفورية. وستواصل هذه الشراكة توفير وصول شامل إلى محتوى غني في مجال السفر، مما يتيح عروضًا أكثر تخصيصًا، وخيارات أوسع، وتجربة حجز متكاملة تشمل رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات وخدمات السفر الأخرى.

كما ستستفيد مجموعة بن حم للسفر من محفظة أماديوس المبتكرة من الحلول الرقمية، بما في ذلك تطبيق Amadeus Online Suite Mobile App الذي سيعزز تجربة الحجز عبر الأجهزة المحمولة للعملاء. وسيتيح نظام Amadeus Value Hotels (AVH) الوصول إلى محتوى فندقي تنافسي على مستوى العالم، بينما يوفر برنامج NDC-X إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات التجزئة في شركات الطيران والعروض الشخصية المخصصة.

وقال سعادة أحمد مسلم بن حم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن حم للسفر:“إن تجديد شراكتنا مع أماديوس يعكس التزامنا بتقديم حلول سفر مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ونسعى معًا إلى الارتقاء بتجربة السفر من خلال توفير خيارات أوسع، وحجز سلس، ومستوى أعلى من الراحة.”

ومن جانبه، قال إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة أماديوس الخليج:“لقد كانت مجموعة بن حم للسفر شريكًا قيّمًا لسنوات عديدة. ومع تجديد تعاوننا، نواصل معًا تطوير منظومة السفر في دولة الإمارات من خلال حلول متقدمة تعزز الكفاءة وتقدم قيمة استثنائية للمسافرين والشركاء على حد سواء.”

وتؤكد هذه الشراكة المتجددة الرؤية المشتركة لكلا الجانبين في وضع معايير جديدة في تقنيات السفر، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسفر، وتقديم تجارب غنية لكل من المسافرين الأفراد والعملاء من قطاع الشركات.

