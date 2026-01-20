أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج وبرزان القابضة عن اتفاقهما على تأسيس مشروع استراتيجي مشترك يهدف إلى تطوير تقنيات دفاعية متقدمة بشكل تعاوني، في خطوة تؤكد قوة الشراكة الصناعية بين الجانبين وتدعم مسار التعاون الاستراتيجي طويل المدى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

تم إبرام الاتفاقيىة خلال مراسم توقيع رسمية عُقدت على هامش فعاليات معرض ديمدكس 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. ويهدف المشروع المشترك إلى الإسهام في التطوير المتكامل للتقنيات المتقدمة بما يواكب متطلبات الأمن الوطني المتجددة، مع دعم بناء قدرات صناعية مستدامة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. كما يجمع هذا التعاون بين الخبرات المتخصصة والرؤى التشغيلية والقدرات الصناعية لدى الجانبين، بما يتيح اعتماد نهج أكثر تكاملاً في مجالات التطوير والتنفيذ.

ويُمكن للزوار التعرف على قدرات مجموعة ايدج من خلال زيارة الجناح H8 132 في معرض ديمدكس 2026، والمنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة حتى 22 يناير 2026.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.com

نبذة عن برزان القابضة

تُعد برزان القابضة شركة رائدة في مجالي الدفاع والأمن، وتهدف إلى تعزيز سيادة دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية من خلال الاستثمار في التطوير طويل المدى للكوادر البشرية وتنمية قدرات القوات المسلحة.

وبصفتها البوابة التجارية للصناعات العسكرية في الدولة، تضع برزان القابضة في مقدمة أولوياتها الشراكات المؤثرة والتعاونات العالمية التي تعزز تبادل المعرفة والاستثمار في التقنيات الدفاعية المبتكرة، بما يضمن بقاء دولة قطر في موقع متقدم ضمن الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق.

ومن خلال محفظتها العالمية من الاستثمارات والمشاريع المشتركة، تعمل برزان القابضة كمركز للمعرفة والتكنولوجيا يسهم في رفع كفاءة عمليات التطوير والتنفيذ لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات قطاع الدفاع والأمن في دولة قطر.

