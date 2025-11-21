تمديد عقد "إي بي آي"، التابعة لمجموعة ايدج، مع "ستراتا" يعزز شراكتهما طويلة الأمد ويرتقي بقدرات ومنظومة صناعة الطيران في دولة الإمارات

أبوظبي: مددت "إي بي آي"، الشركة الرائدة في مجال الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والطاقة والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة ايدج، عقدها مع ستراتا للتصنيع، الشركة الوطنية الرائدة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتقدمة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، بهدف إنتاج قطع وأجزاء تيتانيوم المعقدة لبرنامج ستراتا الخاص لطائرات إيرباص من طراز A330. وقع العقد كل من مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وسارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام حالياً في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي “دبي وورلد سنترال”.

وتُغطي الاتفاقية المُمدّدة جميع الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار التيتانيوم المعقدة التي ستدعم خط تجميع جنيحات طائرات إيرباص من طراز A330 من "ستراتا" حتى نهاية عام 2030. حيث تواصل كل من "إي بي آي" و"ستراتا" تعزيز التعاون في قطاع الطيران في دولة الإمارات والعالم من خلال تبادل الخبرات وبناء القيمة المضافة، إلى جانب تدعيم قدرات التصنيع المحلية في إطار مبادرة "اصنع في الإمارات".

وبهذه المناسبة، قال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي": "يُؤكد تمديد شراكتنا طويلة الأمد مع "ستراتا" على الثقة الممنوحة لشركة "إي بي آي" لتقديم قطع غيار تيتانيوم عالية الدقة تلبي أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران. وكلنا ثقة بأننا معاً سنسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم موثوق ضمن سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطيران، إلى جانب النهوض بقدرات التصنيع السيادية التي تدعم رؤية مجموعة ايدج المنبثقة من رؤية دولة الإمارات على المدى البعيد".

من جهتها، قالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: "يُجسد تمديد العقد مع "إي بي آي" عمق شراكتنا طويلة الأمد، والتزامنا الراسخ بتطوير قدراتنا في التصنيع المتقدم وتعزيز حضورنا في قطاع صناعة الطيران عالمياً، وبدورنا، نفخر في "ستراتا" بالمساهمة في تصنيع مكونات عالمية المستوى تبرز الابتكار والخبرة والتميز الذي يحدد طموحات دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع شركة "إي بي آي"، نعتز بدورنا في ترسيخ الحضور الإماراتي في قطاع الطيران على المستوى العالمي، وإبراز القدرات الفريدة للمواهب الوطنية من ذوي الخبرة التي تقود مسيرة الريادة والتميّز في هذه الصناعة الحيوية ".

ويسهم تمديد العقد في تعزيز التعاون الوثيق بين "إي بي آي" و"ستراتا". وقد أثمرت شراكتهما طويلة الأمد عن مشاريع مشتركة ناجحة تدعم برامج الطائرات الرائدة التابعة لكبرى الشركات العالمية المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs).

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

حول "ستراتا"

تتخذ شركة "ستراتا للتصنيع" ش.م.خ (Strata Manufacturing PJSC) من مدينة العين في إمارة أبوظبي مقراً لها، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تأسست "ستراتا " في عام 2009، وتُعد رائدة عالمياً في تطوير الصناعات المتقدمة، حيث تتخصص في تصنيع هياكل الطائرات المركّبة. ومن خلال شراكاتها العالمية، واعتمادها أحدث التقنيات، وتميّزها التشغيلي، تقوم "ستراتا" بتصنيع مكونات أولية وثانوية لهياكل الطائرات، وتزوّد كبرى الشركات العالمية مثل إيرباص وبوينغ وبييلاتوس وليوناردو – فينمكانيكا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.strata.ae

أو متابعة الحساب Stratauae @على المنصات إنستغرام، إكس، فيسبوك، ولينكدإن

-انتهى-

#بياناتشركات