أبوظبي: أعلنت "إي بي آي"، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والدفاع والطاقة بدولة الإمارات والتابعة لـمجموعة "ايدج" في دولة الإمارات، عن تعاونها مع شركة"الاتحاد للطيران الهندسية"، إحدى إحدى أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات على مستوى العالم، عن تعاونهما في تطوير قدرات تشغيل مكونات الطائرات، بما يشمل أنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة لمحاور عجلات الطائرات،وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025، والمُقام حالياً في مطار "دبي ورلد سنترال ". ويُعد هذا التطور خطوة محورية نحو تعزيز القدرات المحلية وترسيخ الاعتماد الذاتي لدولة الإمارات في مجال صيانة مكونات الطائرات.

ومنذ بدء التعاون في مطلع عام 2025، نجحت شركة 'إي بي آي' في تعزيز خبراتها التقنية، ورفع جاهزيتها التصنيعية، وترسيخ امتثالها للمعايير الدولية في قطاع الطيران، وذلك بفضل الشراكة الوثيقة مع الفرق الهندسية المتخصصة في هندسة وصيانة الطائرات لدى الاتحاد للطيران الهندسية.

وقال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي:" يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام كل من 'إي بي آي' و'الاتحاد للطيران الهندسية' بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة مستدامة ومتقدمة للتصنيع وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة ويسهم في نمو القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطيران ."

من جانبه، قال دانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية: "بصفتنا من أبرز مزوّدي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي، نلتزم في الاتحاد الهندسية بدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن هذا المنطلق، نفخر بالتعاون مع شركات رائدة مثل 'إي بي آي'، لتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وتقديم حلول صيانة متكاملة لعملائنا في مختلف أنحاء العالم."

وتشارك "إي بي آي" في معرض دبي للطيران من خلال جناح مجموعة 'إيدج' الرئيسي رقم 520، فيما تعرض 'الاتحاد للطيران الهندسية' حلولها المتقدمة عبر جناحها رقم 920.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

حول شركة الاتحاد الهندسية

تُعد شركة الاتحاد الهندسية، التابعة للاتحاد للطيران، من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) للطائرات التجارية على مستوى العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات صيانة وهندسة الطائرات، تشمل التصميم، إصلاح المواد المركبة المتقدمة، تجديد مقصورات الركاب، وخدمات مكونات الطائرات، بالإضافة إلى التدريب الفني، وذلك من منشأتها المتطورة التي تمتد على مساحة 550,000 متر مربع في أبوظبي، بجوار مطار زايد الدولي.

يضم فريق الاتحاد الهندسية أكثر من 2000 متخصص من أكثر من 60 جنسية، وقد نفذت الشركة بنجاح مشاريع صيانة للطائرات على مدار السنوات الماضية لصالح مئات العملاء من مختلف أنحاء العالم.

