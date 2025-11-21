أبوظبي: استناداً إلى خطاب النوايا الذي تم توقيعه في أبريل من العام الحالي، أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والبحرية البرازيلية عن الانتقال إلى المرحلة التالية من النظام المشترك لمكافحة الطائرات بدون طيار، المخصص لنشره في المواقع الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء تقنيين من الجانبين، ومن المقرر تنفيذ عرض توضيحي في ديسمبر، على أن يتم تسليم حزمة القدرات الأولى في عام 2026. وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من عملية أوسع مع البحرية البرازيلية، قد تتطور نحو تطوير دروع مضادة للصواريخ.

وقع الاتفاقية حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، ونائب الأميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبييري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية في البحرية البرازيلية، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وتمثل هذه الخطوة المرحلة التالية من شراكةمجموعة "ايدج" مع البحرية البرازيلية، في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية للقوات وقدرات مكافحة الطائرات بدون طيار.

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

