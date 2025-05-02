​​أبوظبي: أعلنت مجموعة "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن شراكة استراتيجية مع شركة "وازوكو"، المتخصصة في تسريع الابتكار. وتتمثّل أولى نتائج هذا التعاون في إطلاق تحدّي ابتكار عالمي مفتوح عبر منصة"حشد وازوكو Wazoku Crowd"، بهدف استكشاف الجيل التالي لحلول "درون في صندوق “Drone in a Box .

ويفتح التحدي أبوابه أمام المبتكرين والشركات الناشئة والجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، للبحث عن أنظمة متكاملة تجمع بين الطائرة المسيرة بدون طيار ، ومحطة الإرساء والشحن، ومنصة التحكم الأرضية، وبرمجيات التشغيل، في وحدة واحدة قابلة للتطوير.

وتُقدم مجموعة "ايدج" جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 20 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل المشروع الفائز بالمركز الأول على 15 ألف دولار أمريكي ، فيما ينال صاحب المركز الثاني 5 آلاف دولار أمريكي. كما ستتاح للمرشحين النهائيين فرصة الحصول على دعوة لزيارة مرافق مجموعة "ايدج" لعرض حلولهم المبتكرة، مع إمكانية تطوير المشاريع أو الاستحواذ عليها لاحقاً.

ويأتي هذا التحدّي استجابة للطلب المتزايد عالميًا على أنظمة الطائرات المسيرة المستقلّة، التي تتميّز بالكفاءة من حيث التكلفة، والقدرة على الاستخدام السريع، والجاهزية للعمل في البيئات القاسية. وتركز "ايدج" بشكل خاص على الحلول التي تتطلّب تدخلاً بشرياً محدوداً، وتتميز بالاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات الصيانة التنبؤية، والملاحة المتقدمة، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام المتنقل أو البعيد.

وقال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة ايدج: "يُمثّل هذا التحدّي فرصة مهمة للمساعدة في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الدفاع، حيث سنعمل من خلال شراكتنا مع "وازوكو"، على إشراك مجتمع عالمي من المتخصصين في حل المشكلات من أجل تحديد المرحلة التالية من تطور الأنظمة غير المأهولة، والتوصل إلى حلول يمكن أن تغير في أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع " ISR "، والخدمات اللوجستية، وأمن المحيط، وغيرها".

ويتولّى فريق الابتكار في ايدج قيادة هذه المبادرة وتنسيقها، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بالتعاون المفتوح وبالتطوير السريع للقدرات. وتدعم هذه المبادرة استراتيجية مركز ايدج للتعلم والابتكار التي تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة وتعمل على تشجيع الابتكار وبناء القدرات والمهارات الوطنية. ويهدف مركز ايدج للتعلم والابتكار إلى تعزيز التعاون ضمن منظومة التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وترسيخ مكانة ايدج كمركز للتميز والابتكار في هذا المجال.

وتربط منصة "حشد وازوكو Wazoku Crowd" بين أكثر من 700 ألف من مقدمي الحلول حول العالم، بما في ذلك المهندسين والعلماء والتقنيين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية. وكانت قد حققت في السابق نتائج ناجحة لصالح وكالة ناسا ووزارة الدفاع البريطانية والقوات البحرية الأمريكية.

وقال سايمون هيل، الرئيس التنفيذي لشركة "وازوكو": "تعد ايدج من أكثر مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة استشرافاً للمستقبل. يحدونا الفخر بعقد هذه الشراكة معها في هذا التحدي وفي التحديات المستقبلية. وتعتبر حلول "درون في صندوق" عوامل تمكين حاسمة لعمليات الأنظمة ذاتية التشغيل، ونحن على ثقة بأنّ منصة "حشد وازوكو Wazoku Crowd"ستخرج بحلول جريئة ومبتكرة تتوافق مع طموحات ايدج".

وسيتم إغلاق باب التقديم للتحدي في 7 يوليو من العام 2025، ويجب أن تتضمن طلبات المشاركة عرضاً تقنياً مفصلاً مع عرض توضيحي بالفيديو. وسيحتفظ المتأهلون إلى النهائيات بحقوق الملكية الفكرية لحلولهم، كما يُمكنهم الدخول في مفاوضات مع مجموعة ايدج بغرض مواصلة العمل على تطوير حلولهم أو شرائها.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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