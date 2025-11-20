PHOTO
أبوظبي: وقّعت "ايدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، مذكرة تفاهم مع شركة "الصناعات الجوية الكورية" (KAI)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطيران في كوريا، بهدف استكشاف مجالات التعاون المحتملة في صناعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة. وتعكس هذه الاتفاقية الأولية مرحلة مبكرة من التعاون، حيث يستكشف الطرفان فرصاً من شأنها دعم مصالحهما المشتركة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقّع مذكرة التفاهم، كيم جاي هونغ، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الصناعات الجوية الكورية، وخالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة ايدج، وبحضور جيبي يونغ جا، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الكورية، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج.
