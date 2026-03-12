تنويع مصادر التوريد وزيادة الواردات والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط يضمن استمرار إمدادات الفاكهة والخضراوات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرئيسية التابعة لغذاء القابضة ش. م.ع، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توسيع مصادر التوريد والخدمات اللوجستية العالمية لضمان استمرار توافر الفاكهة والخضراوات الطازجة في جميع أنحاء الإمارات، مع تزايد الضغوط على طرق الشحن والممرات اللوجستية في المنطقة نتيجة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية في الدولة على أهمية الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية وحماية المستهلك. وفي ضوء المستجدات الحالية، حشدت "ان ار تي سي"، المناول الرسمي للفواكه والخضراوات الطازجة لغذاء القابضة وللشركة العالمية القابضة، شبكة مورديها الدوليين وبنيتها التحتية اللوجستية المتكاملة لضمان استمرار تدفق المنتجات الطازجة إلى السوق، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات على نطاق أوسع بتعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد.

وقال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي" أن ضمان استمرارية إمدادات الفاكهة والخضراوات الطازجة عبر قنوات البيع بالتجزئة والجملة وخدمات الطعام تشكل أولوية لدى المجموعة.

وأضاف: "تتمثل أولويتنا القصوى في منع أي انقطاع في المنتجات الطازجة في سوق دولة الإمارات. نحرص على توفير الفواكه والخضراوات للمستهلكين بشكل مستمر كما هو الحال في أي يوم عادي، وتمكينهم من الحصول على كافة المنتجات بما فيها التوت والفاصوليا والبرقوق والبطاطس والكرز والفلفل الحار. وقد عملت فرقنا بشكل استباقي لتأمين الإمدادات من مصادرها المعتادة والبديلة لضمان الاستقرار والتوافر لتجار التجزئة والشركات والأسر في جميع أنحاء الدولة والمنطقة على نطاق أوسع."

ومنذ ظهور بوادر اضطراب في خطوط النقل اللوجستي الإقليمية، بادرت "ان ار تي سي" بتفعيل استجابة تشغيلية سريعة وشاملة، تمحورت حول تنويع مصادر التوريد، والتخطيط اللوجستي المرن، والمشتريات السريعة. وقد حشدت الشركة موردين بدلاء من خلال شبكة مزارعيها العالمية، كما سرّعت عمليات المشتريات والخدمات اللوجستية لتأمين الشحنات عند ظهور أولى بوادر الاضطراب، وأعادت توجيه الشحنات ديناميكيًا عبر الموانئ الإقليمية المتاحة والممرات البديلة، ورفعت حجم الواردات بنحو 50% لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات في السوق، وضمان توافر المنتجات الطازجة باستمرار في الإمارات والمنطقة.

ومن خلال شبكتها اللوجستية متعددة الوسائط، حرصت "ان ار تي سي" على تأمين كميات كبيرة من المنتجات الطازجة عبر قنوات الشحن البري والجوي والبحري. وقد تم نقل شحنات المنتجات من الأردن وتركيا وسوريا ومصر إلى الإمارات عبر الممرات البرية الإقليمية، حيث تم تسليم نحو 3000 طن خلال الأسبوع الماضي.

ولدعم توريد فئات المنتجات الطازجة التي تتطلب سرعة في التوصيل، استعانت المجموعة بسعة الشحن لدى شركات الطيران الوطنية الرائدة، بما في ذلك طيران الإمارات وطيران الاتحاد، حيث تمكنت من توريد نحو 500 طن من المنتجات الطازجة عبر الشحن الجوي خلال الأسبوع الماضي.

وتم توجيه شحنات بحرية يبلغ وزنها حوالي 1200 طن عبر ميناء خورفكان وميناء الفجيرة، بالتنسيق مع شركات تشغيل رئيسية، من بينها موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية. كما تتجه شحنات إضافية يبلغ وزنها 17000 طن إلى الإمارات، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام القادمة، وبمجرد وصولها إلى الإمارات، يتم نقل هذه المنتجات عبر شبكة التوزيع المبردة التابعة لـ "ان ار تي سي"، مما يتيح توصيلها بسرعة إلى محلات السوبر ماركت، وأسواق الجملة، وقطاع الضيافة، وشركات خدمات الطعام في أنحاء الدولة.

وسلط الرفاعي الضوء على أهمية الاستهلاك المسؤول خلال الفترات التي تتعرض فيها سلاسل الإمداد الغذائي العالمية لضغوط. وأضاف في هذا السياق: "نبذل جهودًا كبيرة لتوريد المنتجات الطازجة من المزارع حول العالم إلى أسواق الإمارات. وبينما تعمل فرقنا بشكل دؤوب للحفاظ على إمداد ثابت، نحث المستهلكين على تقدير قيمة الطعام الذي يشترونه وتجنب الهدر. ذلك أن الاستهلاك المسؤول يضمن استفادة المجتمع بأكمله من هذه الموارد."

وتابع: "مهمتنا واضحة، وبغض النظر عن التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، يجب أن تستمر المنتجات الطازجة في الوصول إلى سوق الإمارات بشكل منتظم وفعال."

-انتهى-

#بياناتشركات