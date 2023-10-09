أعلنت مجموعة المناصير مؤخراً عن توقيع شراكة استراتيجية مع دبليو موتورز – الشركة الإماراتية الرائدة في تطوير وصناعة السيارات عالية الأداء والمركبات الأمنية والسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط – لتكون بموجبها الوكيل الحصري لها في الأردن والدول المجاورة ابتداءً من مطلع كانون الأول لعام 2024. وقد تم توقيع الاتفاقية كل من السيد زياد المناصير؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير، والسيد رالف دباس؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز، ضمن حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة المناصير.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة المناصير بتقديم سيارات دبليو موتورز في الأردن والمنطقة من خلال إطلاق علامة تجارية جديدة متميزة تجمع ما بين الابتكار والأداء البارز. وكانطلاقة مميزة لهذه الشراكة، تستعد مجموعة المناصير للبدء في إطلاق وبيع السيارات الكهربائية من نوع (حافلات النقل فان Van وبيك أب Pick up) في مطلع كانون الأول لعام 2024، حيث تتحضر لعرض سيارات دبليو موتورز في كل من معرض مجموعة المناصير الكائن في المبنى الرئيسي وفي معرض العاديات التابع لمجموعة المناصير في طريق المطار. كما وتخطط المجموعة لبدء العمل على تجميع السيارات في نهاية العام المقبل ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التصنيع في الأردنّ في نهاية عام 2025.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد زياد المناصير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة الجديدة مع دبليو موتورز المتميزة في مجال تصنيع السيارات عالية التقنية، حيث نؤمن بدورنا في مواصلة دفع الابتكار والمساهمة في التوسع والاستثمار في عالم تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي تتماشى مع رؤيتنا في استدامة البيئة والمحافظة عليها". وأضاف: "نحن هنا لنضيء على كل ما هو جديد ونواكِب أحدث التطورات التكنولوجية الهامة وإبراز الأردن كمركز للإبداع والتقدم، وذلك تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وركائزها الهامة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة".

ومن جهته، قال السيد رالف دباس؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز: "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة المناصير، سننجح معاً في إحداث التغيير في مستقبل النقل في الأردن من خلال إعادة مفهوم السيارات الكهربائية لتغطي مجموعة واسعة من احتياجات النقل، فإننا سنقوم معاً بتقديم سيارات البيك أب والشاحنات الكهربائية في الأردن لتكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نتشارك مع مجموعة المناصير باهتمامنا باستكشاف خيارات الطاقة الخضراء وتشجيع استخدامها واهتمامنا باعتماد المركبات الصديقة للبيئة؛ لأنها تحقق تطلعاتنا نحو البيئة المستدامة."

تأسست دبليو موتورز في عام 2012 كأول شركة مصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة عالية الأداء في الشرق الأوسط ومقرها الرئيسي في دبي. وتشمل أنشطة الشركة تصميم السيارات والبحث والتطوير من خلال التكنولوجيا والهندسة، فضلاً عن تقديم الاستشارات والتصنيع ضمن قسم عمليات المشاريع الخاصة بها.

وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية. وتوفر المجموعة – بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن – فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي.

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