دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الشرفي، إحدى أبرز مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلتها تحقيق النجاح في جميع عملياتها، في خطوة تعكس مساهمتها طويلة الأمد في نمو دولة الإمارات وتطورها.

وقد نجحت مجموعة الشرفي بفضل إرثها الذي يمتد لنحو قرن من الزمن، في بناء سمعة طيبة ومكانة متميزة عبر تقديم أعلى مستويات الجودة والنزاهة والقيادة التقدمية، وتنفيذ مشاريع استثنائية في مجالات العقارات والضيافة والمقاولات والتصميم والوساطة والصيانة والتكنولوجيا.

وقال عبدالله شرفي، رئيس مجموعة الشرفي: "نؤمن في مجموعة الشرفي بأهمية تحسين الحياة اليومية للناس، وذلك بأن نقدم نموذجاً يحتذى كأكثر مجموعات الأعمال موثوقية وتركيزًا على خدمة العملاء في دبي وخارجها. كما أننا ملتزمون برسالتنا التي تقوم على بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لدولة الإمارات من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار والتميز في كل ما نقوم به، سواء في قطاع العقارات أو الضيافة أو الإنشاءات."

الريادة في مجال العقارات والضيافة

لعبت شركة شرفي للعقارات منذ تأسيسها في عام 1999، وشركتها التابعة ASF للاستثمار، دورًا محوريًا في إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية في دبي. وتشمل محفظتهما المتميزة عقارات بارزة مثل فندق روز إكزكيوتف، وروز 13 في الفرجان، وروز 10 وإس إتش ليفينج، ومركز الشرفي، تجسد جميعها التزام المجموعة بدمج الابتكار العصري مع أروع التصاميم التي تتخطى حدود الزمن.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تطورت مجموعة الشرفي لتصبح اليوم مجموعة أعمال ديناميكية، تدمج بسلاسة عمليات تطوير العقارات وإدارة الضيافة وخدمات العقارات ومشاريع الاستثمار تحت رؤية استراتيجية واحدة، تقضي بتوفير مساحات توفر لمستخدميها أعلى مستويات الراحة والإبداع.

فصل جديد مع مشروع ماريا ريزيدنسز

وفي إطار توسعها المستمر، أعلنت شركة الشرفي للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر "ماريا ريزيدنسز"، وهو مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية يُرسي معياراً جديداً للحياة على الجزر في دبي.

ويقع هذا المشروع في جزر دبي، وهو يضم شققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، إلى جانب عدد محدود من وحدات البنتهاوس المميزة التي تتمتع جميعها بتصاميم أنيقة وعملية ومستدامة. ويضم المشروع مرافق مستوحاة من أسلوب حياة المنتجعات الفاخرة، مثل المسابح اللامتناهية والمناطق المخصصة للأنشطة الصحية، والحدائق الخاصة والتراسات المطلة على البحر، ما يوفر للسكان تجربة معيشية فريدة تجمع بين الهدوء والرفاهية.

وقد عينت الشرفي للتطوير العقاري شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات، كشريك مبيعات حصري لمشروع "ماريا ريزيدنسز".

الالتزام بالتميز

وانطلاقاً من أسسها المتينة المبنية على الحرفية وثقة العملاء والابتكار، تواصل مجموعة الشرفي دورها في رسم ملامح المشهد المتطور لدولة الإمارات، من خلال تحقيق التوازن بين التقدم والاستدامة وعمق الرؤية وأعلى معايير النزاهة.

وأضاف عبدالله شرفي: "يعكس كل مشروع ننفذه وعدنا بتقديم ليس فقط مبانٍ من اسمنت وحديد، بل تجارب حقيقية تُحسّن حياة الناس. ونحن ننطلق في هذا الأمر من أن مجموعة الشرفي ليست مجرد اسم في عالم الأعمال، بل هي إرثٌ متجذر من التفاني والدقة والعمل لأجل هدف أسمى".

حول شركة الشرفي للتطوير العقاري

على مدى أكثر من قرن، ساهمت شركة الشرفي للتطوير العقاري في رسم ملامح دبي العمرانية. وتعود جذورها إلى عام 1924 حيث تطورت من نشاط تجاري متواضع إلى إحدى أبرز الشركات العقارية الموثوقة في الإمارة. وتتميز الشركة بالتزامها بالحرفية والنزاهة والابتكار وبناء مشاريع تحقق قيمة مضافة طويلة الأمد.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

-انتهى-

#بياناتشركات